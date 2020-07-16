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Болгария открывает границы для украинских туристов: что изменится

Новые правила въезда для украинских туристов начинают действовать с четверга, 16 июля

сегодня, 08:13
Автор:

Виолетта Комаровская
Болгария открывает границы для украинских туристов: что изменится

Болгария открывает свои границы для украинцев. Новые правила въезда во время карантина начнут действовать уже сегодня, 16 июля. Об этом сообщили на Facebook-странице посольства Украины в Болгарии. 

Отныне украинцам не нужно будет проходить двухнедельный карантин. Отправится на болгарские курорты они смогут сразу же после пересечения границы. Сдавать тест на коронавирус также не понадобится, как и предъявлять справку о его прохождении на территории Украины. Все ограничения разрешил снять министр здравоохранения Болгарии. Останутся лишь те, которые предусмотрены, скажем, в аэропортах или на борту самолета.

Поскольку темпы роста заболеваемости коронавирусом в Украине не сильно изменились, украинцев Болгария внесла в категорию исключений, чтобы они свободно могли посещать страну. Там также оказались граждане Евросоюза и Шенгенской зоны, а еще британцы, алжирцы, австралийцы, канадцы, грузины, японцы, марокканцы, жители Новой Зеландии, Южной Кореи, Руанды, Таиланда, Уругвая и Туниса. 

Стоит отметить, что Болгария, по состоянию на утро 16 июля, все еще была в "красной" зоне для Украины. То есть, вернувшись оттуда, необходимо либо сдать тест на коронавирус, либо провести в самоизоляции 14 дней. 

По данным университета Джонса Хопкинса, количество инфицированных коронавирусом в Болгарии уже достигло почти 8 тысяч человек. Чрезвычайную эпидемическую ситуацию в стране продлили до 31 июля.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что границы для украинцев открыла Черногория


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