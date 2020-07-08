kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.07.2020

BTC/USD

9267.65

ETH/USD

240.24

LTC/USD

44.56

НБУ 08.07.2020

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Черногория изменила правила для украинских туристов
commentss НОВОСТИ Все новости

Черногория изменила правила для украинских туристов

Вернувшись из Черногории, украинцы обязаны будут провести две недели на карантине

сегодня, 11:27
Автор:

Виолетта Комаровская
Черногория изменила правила для украинских туристов

Отдых в Черногории станет доступнее для украинских туристов. Страна упростила правила въезда и теперь попасть на курорты Адриатического моря можно без каких-либо дополнительных карантинных ограничений. Об этом говорится в заявлении Института общественного здоровья Черногории. 

После четырех месяцев карантина Украина впервые попала в список "зеленых" стран. То есть, прилетев в Черногорию украинцам больше не нужно отправляться в самоизоляцию, сдавать тест на коронавирус или предоставлять справку о прохождении такового в Украине. Все дополнительные ограничения Черногория сняла. 

"Украину Институт общественного здоровья в Черногории включил в "зеленый" список. Это означает, что требований тестирования больше нет. Приветствуем", - отреагировали на соответствующее решение в посольстве Украины в Черногории. 

В самой Черногории карантинные ограничения несколько усилили. Там закрыли детские сады, а время работы ресторанов ограничили. 

Однако есть и плохие новости для украинских туристов. Черногория сейчас находится в Украине в "красном" списке. А это значит, что, вернувшись оттуда, две недели необходимо будет провести на карантине. Либо же можно будет сдать тест на коронавирус. Если он будет отрицательным, самоизоляцию можно будет не проходить. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, в какие страны украинцам разрешили ездить без карантинных ограничений.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!