Черногория изменила правила для украинских туристов

Отдых в Черногории станет доступнее для украинских туристов. Страна упростила правила въезда и теперь попасть на курорты Адриатического моря можно без каких-либо дополнительных карантинных ограничений. Об этом говорится в заявлении Института общественного здоровья Черногории.

После четырех месяцев карантина Украина впервые попала в список "зеленых" стран. То есть, прилетев в Черногорию украинцам больше не нужно отправляться в самоизоляцию, сдавать тест на коронавирус или предоставлять справку о прохождении такового в Украине. Все дополнительные ограничения Черногория сняла.

"Украину Институт общественного здоровья в Черногории включил в "зеленый" список. Это означает, что требований тестирования больше нет. Приветствуем", - отреагировали на соответствующее решение в посольстве Украины в Черногории.

В самой Черногории карантинные ограничения несколько усилили. Там закрыли детские сады, а время работы ресторанов ограничили.

Однако есть и плохие новости для украинских туристов. Черногория сейчас находится в Украине в "красном" списке. А это значит, что, вернувшись оттуда, две недели необходимо будет провести на карантине. Либо же можно будет сдать тест на коронавирус. Если он будет отрицательным, самоизоляцию можно будет не проходить.

Ранее "Комментарии" рассказывали, в какие страны украинцам разрешили ездить без карантинных ограничений.

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