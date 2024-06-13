Фонд поддержки от Google, созданный для поддержки стартапов в сложных условиях современности, выбрал девять перспективных украинских проектов, каждый из которых получит по 100 тысяч долларов США на развитие и масштабирование своих идей.

Google инвестирует $900 тысяч в украинские технологические проекты

В список победителей вошли такие инновационные проекты, как Ailand Systems, разрабатывающий автономные дроны для обнаружения мин — технология, которая может значительно улучшить условия безопасности в регионах конфликтов. Также среди отобранных проектов BasaIT, платформа для поиска и найма кадров в технологических компаниях и Carbominer, занимающаяся разработкой технологий захвата углекислого газа из атмосферы, способствуя борьбе с изменением климата.

Кроме непосредственного финансирования, участники программы также получат доступ к менторской поддержке и возможности получить до 350 тысяч долларов в виде кредитов для использования сервисов Google Cloud, что является чрезвычайно ценным ресурсом для развития и имплементации искусственного интеллекта в их продуктах.

Эта программа финансирования является частью более широкой инициативы Google по поддержке развития технологических инноваций по всему миру. Общий бюджет программы составляет 10 миллионов долларов, и он нацелен на создание устойчивых устоев для послевоенного восстановления и развития украинской экономики.

"Комментарии" писали, что украинский стартап-сегмент продолжает активно привлекать внимание мировых инвесторов, демонстрируя устойчивый рост и инновационные решения. В последние годы несколько проектов Украины выделяются на фоне мировой конкуренции, привлекая миллионы долларов инвестиций и покоряя новые рынки.