logo
Русский Українська

BTC/USD

33747.65

ETH/USD

1959.17

LTC/USD

134.27

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Гончаренко возвращается в ПАСЕ: с каким докладом выступит политик
commentss НОВОСТИ Все новости

Гончаренко возвращается в ПАСЕ: с каким докладом выступит политик

Нардепа назначили докладчиком по вопросам миграции

сегодня, 14:37
Автор:

Данило Матюха

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) назначила народного депутата Украины от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко докладчиком по состоянию соблюдения прав человека в вопросах миграции и предоставления убежища. Об этом политик сообщил в своем Telegram.

Гончаренко возвращается в ПАСЕ: с каким докладом выступит политик

Алексей Гончаренко - фото: Думская

Доклад будет касаться нового миграционного пакта стран Европейского Союза.

"Уже почти год в Европе вокруг него идут ожесточенные дискуссии. В целом, пакт предлагает компромисс между жесткой миграционной политикой, которую имеют некоторые страны Европы, и желанием предложить более эффективные системы миграции и предоставления убежища", — написал нардеп.

По его словам, этот вопрос является одним из важнейших и чувствительных для Европы. Прежде всего, будущий доклад Гончаренко будет касаться уязвимости состояния детей-мигрантов, воссоединения семей и задержания мигрантов.

Напомним, что 28 января 2021 года Алексей Гончаренко устроил перепалку с главой делегации России Петром Толстым и назвал его пропагандистом, негодяем и убийцей. Также нардеп сказал, что место Толстого в "комнате для грязи" и послал его "крутиться на шесте Путина". В ответ на реплики Гончаренко у Толстого сдали нервы и он попросил больше не предоставлять слова украинской делегации. На это украинский политик ответил, что российским пропагандистам не нужна правда и назвал Толстого антисемитом и украинофобом. Российский политик Петр Толстой неоднократно оправдывал оккупацию Крыма в 2014 году и называл Украину неполноценным государством.

Поэтому 27 апреля 2021 года народного депутата от партии "Европейская солидарность" и члена украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Алексея Гончаренко лишили возможности выступать в ПАСЕ

Также Министерство иностранных дел официально осудило решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о лишении народного депутата Украины Алексея Гончаренко права выступать на заседаниях организации и назвало решение ПАСЕ дискриминацией.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/6678
Теги:
comments

Обусуждения

Вова

сегодня, 14:00

политик? в гончаренко нет ничего от политика априори. недоразумение какое-то

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ