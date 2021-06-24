Гончаренко возвращается в ПАСЕ: с каким докладом выступит политик

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) назначила народного депутата Украины от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко докладчиком по состоянию соблюдения прав человека в вопросах миграции и предоставления убежища. Об этом политик сообщил в своем Telegram.

Алексей Гончаренко - фото: Думская

Доклад будет касаться нового миграционного пакта стран Европейского Союза.

"Уже почти год в Европе вокруг него идут ожесточенные дискуссии. В целом, пакт предлагает компромисс между жесткой миграционной политикой, которую имеют некоторые страны Европы, и желанием предложить более эффективные системы миграции и предоставления убежища", — написал нардеп.

По его словам, этот вопрос является одним из важнейших и чувствительных для Европы. Прежде всего, будущий доклад Гончаренко будет касаться уязвимости состояния детей-мигрантов, воссоединения семей и задержания мигрантов.

Напомним, что 28 января 2021 года Алексей Гончаренко устроил перепалку с главой делегации России Петром Толстым и назвал его пропагандистом, негодяем и убийцей. Также нардеп сказал, что место Толстого в "комнате для грязи" и послал его "крутиться на шесте Путина". В ответ на реплики Гончаренко у Толстого сдали нервы и он попросил больше не предоставлять слова украинской делегации. На это украинский политик ответил, что российским пропагандистам не нужна правда и назвал Толстого антисемитом и украинофобом. Российский политик Петр Толстой неоднократно оправдывал оккупацию Крыма в 2014 году и называл Украину неполноценным государством.

Поэтому 27 апреля 2021 года народного депутата от партии "Европейская солидарность" и члена украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Алексея Гончаренко лишили возможности выступать в ПАСЕ.

Также Министерство иностранных дел официально осудило решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о лишении народного депутата Украины Алексея Гончаренко права выступать на заседаниях организации и назвало решение ПАСЕ дискриминацией.

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