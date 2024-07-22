Нардеп Алексей Гончаренко бросил вызов Верховной Раде, подав постановление, замораживающее законопроект об увеличении акцизного налога на топливо. Гончаренко уверен, что законопроект "позорный" и обещает жесткую борьбу на ближайших заседаниях.

Гончаренко требует заморозки законопроекта об акцизах

Чтобы разблокировать движение законопроекта, это постановление должны будут вынести на голосование. Что, с большой вероятностью, и будет сделано. Законопроект просто позорный. На этой неделе будем сражаться на заседаниях”, — написал нардеп.

Его постановление требует переголосования, что может затянуть принятие закона на неопределенный срок.





Напомним, что Верховная Рада уже приняла законопроект, поднимающий акцизы до минимального уровня Евросоюза. Это означает, что цены на бензин, дизель и сжиженный газ могут существенно увеличиться.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина стоит на пороге значительного подорожания горючего из-за повышения акцизов, инициированного властями. Закон, принятый Верховной Радой 18 июля, предусматривает рост цен на бензин и дизель до 2028 года. Эксперты и общественные деятели выражают обеспокоенность последствиями такого решения для украинской экономики и карманов граждан.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что формально повышение акциза имеет "благородную цель" — приведение украинского законодательства в соответствие с нормами ЕС для выполнения Соглашения об ассоциации. Однако оппозиционные депутаты утверждают, что ЕС в нынешних экономических условиях не требовали от Украины имплементации этих положений по акцизам немедленно. Напротив, позволяли отсрочить внесение именно этих положений.