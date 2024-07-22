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Гончаренко требует заморозки законопроекта об акцизах

Гончаренко подал в Верховную Раду постановление, блокирующее движение законопроекта о повышении акцизного налога на топливо

сегодня, 15:51
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Черновалова Кристина

Нардеп Алексей Гончаренко бросил вызов Верховной Раде, подав постановление, замораживающее законопроект об увеличении акцизного налога на топливо. Гончаренко уверен, что законопроект "позорный" и обещает жесткую борьбу на ближайших заседаниях.

Гончаренко требует заморозки законопроекта об акцизах

Гончаренко требует заморозки законопроекта об акцизах

Чтобы разблокировать движение законопроекта, это постановление должны будут вынести на голосование. Что, с большой вероятностью, и будет сделано. Законопроект просто позорный. На этой неделе будем сражаться на заседаниях”, — написал нардеп.

Его постановление требует переголосования, что может затянуть принятие закона на неопределенный срок.

Гончаренко требует заморозки законопроекта об акцизах - фото 2

Напомним, что Верховная Рада уже приняла законопроект, поднимающий акцизы до минимального уровня Евросоюза. Это означает, что цены на бензин, дизель и сжиженный газ могут существенно увеличиться.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина стоит на пороге значительного подорожания горючего из-за повышения акцизов, инициированного властями. Закон, принятый Верховной Радой 18 июля, предусматривает рост цен на бензин и дизель до 2028 года. Эксперты и общественные деятели выражают обеспокоенность последствиями такого решения для украинской экономики и карманов граждан.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что формально повышение акциза имеет "благородную цель" — приведение украинского законодательства в соответствие с нормами ЕС для выполнения Соглашения об ассоциации. Однако оппозиционные депутаты утверждают, что ЕС в нынешних экономических условиях не требовали от Украины имплементации этих положений по акцизам немедленно. Напротив, позволяли отсрочить внесение именно этих положений.



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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/42734
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