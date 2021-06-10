Голубовская рассказала о новом опасном штамме коронавируса: что о нем известно

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Лиля Воробьева
Сегодня особенно опасным для человека является новый штамм коронавируса B.1.617.2 (Delta), который зафиксировали в Великобритании. В Украине серьезной угрозой был "британский" B. 1.1.7., что, к счастью, уже не доминирует. Об этом в Facebook написала доктор медицинских наук Ольга Голубовская.
Ольга Голубовская. Фото из открытых источников.
Она заявила, что больше всего случаев коронавируса, которые сегодня регистрируют в Великой Британии, приходится на новый штамм (Delta).
Медик отметила, что в целом штамм Delta зарегистрирован в 60 странах мира.
Врач заявила, что вакцины, которые сегодня есть в мире, полностью защищают человека от нового штамма коронавируса.
По ее словам, Pfizer и AstraZeneca защитят от нового вида вируса, ведь эффективность Pfizer составляет — 88%, а вакцины AstraZeneca-60%. Кроме этого, эксперт отметила, что 1 доза Pfizer эффективна только на 33%.
В своей заметке Ольга Голубовская, которая является ведущим специалистом в области медицины, отметила, что сегодня наш мир находится на пороге серьезных вызовов и вирусов.
Напомним, что ранее сайт "Комментарии" информировал о том, как связан дневной сон и коронавирус. Оказывается, что люди, которые увеличили продолжительность сна, меньше болеют на коронавирус.
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