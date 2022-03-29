Голливудский актер прибыл во Львовскую область, чтобы помогать украинцам

Известный актер и режиссер, основатель благотворительной организации CORE Шон Пенн приехал в Украину и встретился с главой областной военной администрации Максимом Козицким.

Шон Пенн и Максим Козицкий, фото Фейсбук

Американец предложил помощь от CORE для украинцев. Благотворительная организация актера будет собирать гуманитарную помощь и оказывать ее гражданам. Со своей стороны Максим Козицкий рассказал, какое состояние дел в области и какие власти имеют планы по обеспечению переселенцев жильем и необходимыми товарами.

С начала полномасштабного вторжения область приняла 250 тысяч беженцев, часть из которых уехала за пределы Украины, временно останавливалась в пограничных областях на ночлег. Часть осталась жить в общинах. Для этих граждан будет построено временное жилье, а пока они размещены в помещениях коммунальных заведений. По данным Львовской администрации, организация World Central Kitchen с начала активных боевых действий на нашей территории помогает местным волонтерам обеспечивать питанием переселенцев, уже было роздано около полутора миллионов порций.



"Мы предлагаем любую помощь как с техническими вопросами, так и с коммуникацией. Наша организация хочет наладить партнерские отношения именно здесь, в Украине. Как только будет список необходимого, мы сразу присоединимся", — пояснил Шон Пенн.

Как сообщал портал, стало известно, какая ситуация с обеспечением переселенцев на западе Украины. Пока государство нарабатывает механизмы помощи, активно включились волонтеры, которые помогают переселенцам в Волынской и Львовской областях. Также мы писали , какая ситуация с обеспечением переселенцев в Прикарпатье и Тернопольщине.

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