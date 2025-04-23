Главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне: детали

Вместо встречи глав МИД стран пройдут переговоры между чиновниками. Об этом сообщило издание Sky News.

Переговоры в Лондоне. Фото из открытых источников

"Вместо этого обсуждения пройдут между чиновниками пяти стран, хотя, как предполагается, министр иностранных дел Украины также все еще будет находиться в столице и проведет двустороннюю встречу с Дэвидом Лемми", — пишет издание.

Читайте на портале "Комментарии" — американскому изданию "Axios" стало известно, что украинская делегация на переговорах в Лондоне планирует сосредоточиться на 30-дневном прекращении огня, игнорируя мирный план Дональда Трампа. 23 апреля в Лондоне должно было состояться именно обсуждение мирного плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, должны были обсуждаться аспекты именно мирного соглашения, которое положило конец войне. Это было донесено до украинской делегации, которая должна участвовать в переговорах. Но за последние 24 часа со стороны украинцев начали поступать сигналы о том, что они хотят обсудить 30-дневное прекращение огня во время встреч в среду в Лондоне, а не рамки мирного плана Дональда Трампа.

Также издание "Комментарии" сообщало – скандальная нардеп Марьяна Безугла сообщила, что США, как и предупреждали, выходят из переговоров по Украине. Об этом нардеп написала у себя в телеграмме.

Безуглая раскритиковала предстоящие переговоры в Лондоне, к которым якобы США уже потеряли интерес и не относят к ним серьезно.

"Отправили одного Келлога как посланника, не переговорщика. Это тот, кто сравнивал Украину с ослом, которому стукнули по морде доской", – написала Марьяна Безуглая.



