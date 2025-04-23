logo

BTC/USD

93551.28

ETH/USD

1779.71

LTC/USD

84.06

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

48.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне: детали

Андрей Сибига проведет лишь двустороннюю встречу с Дэвидом Лемми

сегодня, 09:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вместо встречи глав МИД стран пройдут переговоры между чиновниками. Об этом сообщило издание Sky News.

Главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне: детали

Переговоры в Лондоне. Фото из открытых источников

"Вместо этого обсуждения пройдут между чиновниками пяти стран, хотя, как предполагается, министр иностранных дел Украины также все еще будет находиться в столице и проведет двустороннюю встречу с Дэвидом Лемми", — пишет издание.

Читайте на портале "Комментарии" — американскому изданию "Axios" стало известно, что украинская делегация на переговорах в Лондоне планирует сосредоточиться на 30-дневном прекращении огня, игнорируя мирный план Дональда Трампа. 23 апреля в Лондоне должно было состояться именно обсуждение мирного плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, должны были обсуждаться аспекты именно мирного соглашения, которое положило конец войне. Это было донесено до украинской делегации, которая должна участвовать в переговорах. Но за последние 24 часа со стороны украинцев начали поступать сигналы о том, что они хотят обсудить 30-дневное прекращение огня во время встреч в среду в Лондоне, а не рамки мирного плана Дональда Трампа.

Также издание "Комментарии" сообщало – скандальная нардеп Марьяна Безугла сообщила, что США, как и предупреждали, выходят из переговоров по Украине. Об этом нардеп написала у себя в телеграмме.

Безуглая раскритиковала предстоящие переговоры в Лондоне, к которым якобы США уже потеряли интерес и не относят к ним серьезно.

"Отправили одного Келлога как посланника, не переговорщика. Это тот, кто сравнивал Украину с ослом, которому стукнули по морде доской", – написала Марьяна Безуглая.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-london-peace-talks-downgraded-as-kyiv-rejects-us-plan-to-recognise-crimea-as-russian-13354011
Теги:

Новости

Все новости