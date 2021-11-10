Главу ГСЧС уволили: что об этом известно

10 ноября во время заседания Кабинета министров стало известно об освобождении от должности руководителя одной из государственных служб. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Тараса Мельничука.

Сергей Крук, фото ГСЧС

Речь идет о Николае Чечоткине, ранее занимавшем пост Главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Пока известно, что будет исполнять обязанности вместо него Сергей Крук. Отметим, что 44-летний Сергей Крук до 10 ноября занимал должность руководителя Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Ровенской области.



Крук имеет звание генерал-майора службы гражданской защиты. Ровенчанин Сергей Иванович получил образование в Харьковском институте пожарной безопасности МВД Украины, затем окончил Киевский национальный университет внутренних дел. Кроме того, у него есть ученое звание доктора наук по государственному управлению. На должности руководителя он работал с 2014 года.

Как сообщал портал "Комментарии", в Кабмине происходят кадровые изменения. Известно, что было отправлено в отставку нескольких министров, на их должности назначены новые. Однако без руководителя осталось Министерство охраны окружающей среды. Эксперты высказывают разные мнения относительно происходящих изменений в правительстве. По словам директора Украинского института политики Руслана Бортника, система госуправления, политическая система уже традиционно осенью подошли к своему Рубикону.

Также мы писали, что в правительстве рассматривают вопрос о разрешении пожарным выписывать штрафы на поджигателей сухой растительности. Для этого следует внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях.















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