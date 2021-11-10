logo

BTC/USD

67913.69

ETH/USD

4803.64

LTC/USD

284.66

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Главу ГСЧС уволили: что об этом известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Главу ГСЧС уволили: что об этом известно

Назначен временно исполняющий обязанности

сегодня, 14:13
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

10 ноября во время заседания Кабинета министров стало известно об освобождении от должности руководителя одной из государственных служб. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Тараса Мельничука.

Главу ГСЧС уволили: что об этом известно

Сергей Крук, фото ГСЧС

Речь идет о Николае Чечоткине, ранее занимавшем пост Главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Пока известно, что будет исполнять обязанности вместо него Сергей Крук. Отметим, что 44-летний Сергей Крук до 10 ноября занимал должность руководителя Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Ровенской области.

Крук имеет звание генерал-майора службы гражданской защиты. Ровенчанин Сергей Иванович получил образование в Харьковском институте пожарной безопасности МВД Украины, затем окончил Киевский национальный университет внутренних дел. Кроме того, у него есть ученое звание доктора наук по государственному управлению. На должности руководителя он работал с 2014 года.

Как сообщал портал "Комментарии", в Кабмине происходят кадровые изменения. Известно, что было отправлено в отставку нескольких министров, на их должности назначены новые. Однако без руководителя осталось Министерство охраны окружающей среды. Эксперты высказывают разные мнения относительно происходящих изменений в правительстве. По словам директора Украинского института политики Руслана Бортника, система госуправления, политическая система уже традиционно осенью подошли к своему Рубикону.

Также мы писали, что в правительстве рассматривают вопрос о разрешении пожарным выписывать штрафы на поджигателей сухой растительности. Для этого следует внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях.






Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/chechetkina-uvolili-dolzhnosti-glavy-gschs-1636544519.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!