"Главный урок польской блокады – нам нужны реформы, чтобы выдержать конкуренцию", - Кацуба

Поляки боятся конкуренции со стороны украинского бизнеса, но с удовольствием берут украинцев на работу, готовы протестовать против украинских товаров, но с удовольствием принимают украинские инвестиции. Об этом в своей колонке пишет предприниматель и эксперт в сфере энергетики Александр Кацуба.

Украинский предприниматель Александр Кацуба

Эксперт пишет, что в Польше и без учета войны созданы лучшие условия для развития бизнеса и инвестирования, чем в Украине. Это самое справедливо и для всех других стран региона. Поэтому нам нужно не только догонять, но и опережать эти страны по качеству институтов и регулирования, а также созданию инструментов, способствующих инвестициям.

В первую очередь, по мнению Кацубы, необходимы институциональные изменения: судебная реформа, минимизация и максимальное упрощение таможенных процедур экспорта — импорта, минимизация влияния государства на бизнес, защита прав собственности, а также авторских прав и прав инвесторов. Кроме того, нужно создать систему специальных стимулов для малого и среднего бизнеса, а также строить инфраструктуру для инвестиций – дешевые кредиты и налоговые льготы в первые годы существования для новых предприятий малого и среднего бизнеса, упрощенные процедуры подключения к электрическим и другим инфраструктурным ресурсным сетям, строительство при государственной поддержке индустриальных и технопарков.

Построим такие условия для ведения бизнеса, инвестирования, что не украинцы будут ехать и инвестировать в Польшу, а начнется противоположный процесс — возвращение украинцев из Польши в Украину и приезд поляков на работу в Украину, рассуждает эксперт.

Александр Кацуба — украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.



