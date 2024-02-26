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"Главный урок польской блокады – нам нужны реформы, чтобы выдержать конкуренцию", - Кацуба

Украинский предприниматель Александр Кацуба рассказал, какие изменения следует сделать, чтобы поляки ехали работать в Украину, а не наоборот.

сегодня, 13:10
Автор:
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Slava Kot
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Поляки боятся конкуренции со стороны украинского бизнеса, но с удовольствием берут украинцев на работу, готовы протестовать против украинских товаров, но с удовольствием принимают украинские инвестиции. Об этом в своей колонке пишет предприниматель и эксперт в сфере энергетики Александр Кацуба.

"Главный урок польской блокады – нам нужны реформы, чтобы выдержать конкуренцию", - Кацуба

Украинский предприниматель Александр Кацуба

Эксперт пишет, что в Польше и без учета войны созданы лучшие условия для развития бизнеса и инвестирования, чем в Украине. Это самое справедливо и для всех других стран региона. Поэтому нам нужно не только догонять, но и опережать эти страны по качеству институтов и регулирования, а также созданию инструментов, способствующих инвестициям.

В первую очередь, по мнению Кацубы, необходимы институциональные изменения: судебная реформа, минимизация и максимальное упрощение таможенных процедур экспорта — импорта, минимизация влияния государства на бизнес, защита прав собственности, а также авторских прав и прав инвесторов. Кроме того, нужно создать систему специальных стимулов для малого и среднего бизнеса, а также строить инфраструктуру для инвестиций – дешевые кредиты и налоговые льготы в первые годы существования для новых предприятий малого и среднего бизнеса, упрощенные процедуры подключения к электрическим и другим инфраструктурным ресурсным сетям, строительство при государственной поддержке индустриальных и технопарков.

Построим такие условия для ведения бизнеса, инвестирования, что не украинцы будут ехать и инвестировать в Польшу, а начнется противоположный процесс — возвращение украинцев из Польши в Украину и приезд поляков на работу в Украину, рассуждает эксперт.

Александр Кацуба — украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.




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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:21

Нам потрібно... Ніхто не каже які конкретні кроки треба робити. Так як втрати рахують: одні тільки вбитими інші поранених дають, в залежності, від того яка маніпуляція потрібна. Так і тут, наводити конкретні кроки це наражати себе на невдоволення корумпованої влади юдейців і великих власників юдейців. Тому, далі "великої стурбованості", руху нема. Та й розум вже не той, який був до початку нацизму Божого народу та бандерівщини з вишиванковим лахміттям гаслами мовою вірою у секту...


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