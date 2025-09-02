Главные итоги саммита ШОС: кто от него выиграл больше всего

Совет глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) одобрил Тяньцзиньскую декларацию по итогам саммита в Китае. В документе не упоминается война в Украине, развязанная Россией, но заявлены принципы невмешательства во внутренние дела, неприменения силы и неприятия односторонних санкций. Страны подтвердили готовность к совместной работе в сфере безопасности, включая риски, связанные с развитием искусственного интеллекта, и выразили намерение расширять военное сотрудничество. Какие главные итоги саммита ШОС? Есть ли заявления, на которые стоит обратить особое внимание, в частности, в контексте Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Глобальной повестки ни на саммите ШОС, ни на саммите БРИКС нет и не будет

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что для Украины никаких итогов нет.

"В контексте Украины вообще этот саммит рассматривать не стоит. Там было несколько общих заявлений, связанных с тем, что все хотят видеть мир в Украине, но это мы знали ещё три года назад, когда формировались позиции многих незападных стран", – отметил эксперт.

Илия Куса говорит, что в целом саммит показал ещё раз, что много незападных стран пытаются создать незападные альтернативы всяким международным площадкам и организациям, на которых можно собираться и координировать свои вопросы.

"Попутно они решают отдельно двусторонние вопросы, которые их интересуют. В основном они связаны с торговлей, экономикой, сотрудничеством в разных сферах, но не более того. То есть, глобальной повестки ни на саммите ШОС, ни на саммите БРИКС нет и не будет – по той причине, что очень разные страны и разные интересы. Их объединить на каких-то единых принципах и ценностях очень трудно. Я не думаю, что это произойдёт в ближайшем будущем. Поэтому единственное, на что стоит обратить внимание – это то, что в этот раз все показательно себя вели так, чтобы продемонстрировать, особенно Индия, насколько они самостоятельные и способны между собой договариваться в пику Соединённым Штатам и в знак протеста их политики в области импортных пошлин и в целом внешнеполитической риторики Трампа. Это то, что больше всего стало заметным по итогам саммита ШОС", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

ШОС пока не стала структурой с единым видением и четким лидером

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран обратил внимание, что саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стал самым большим в ее истории. Мероприятие собрало более 20 лидеров, включая Китай, Индию, Россию и Пакистан.

При этом эксперт говорит, что он не склонен считать, как пишут некоторые СМИ, что Китай выиграл от данного саммита и полноценно бросил вызов Западу. Виктор Таран говорит, что об этом еще слишком рано говорить.

"Более двадцати лидеров, включая Китай, Индию, Россию и Пакистан, собрались во время 25-й встречи. Вдумайтесь, лидеры этих стран представляли практически половину человечества. В публичном пространстве уже звучат голоса о "победе" Китая. Анонсировано создание банка ШОС, новой платежной системы, обещано 2 млрд пособий и 10 млрд юаней кредитов странам-партнерам. Но, если присмотреться более внимательно, большинство из этих шагов пока остаются на уровне предложений, и их реализация зависит не только от Пекина. Фактически, по моему мнению, состоялся междусобойчик, где каждая сторона взяла себе ровно столько, сколько хотела. При этом влезая в глобальную игру", – отметил эксперт.

Он продолжает, Индия использовала саммит, чтобы подчеркнуть свою автономность и значимость.

"Во-первых, они вышли как глобальный игрок, напомнив миру о трех ключевых принципах SCO – Security, Connectivity, Opportunity. Во-вторых, они достигли договоренностей с Россией о дополнительных дисконтах на нефть. Вдобавок, премьер Нарендра Моди на саммите фактически договорился, чтобы Россия не выводила взносы из Индии, а инвестировала их в индийские государственные ценные бумаги, сохраняя капитал в рамках экономики партнера. То есть по факту продолжает продавать за низкую цену нефть, а на выходе даже не может получить за это деньги… Вот так Индийский слон продолжает выигрывать у московского медведя, еще и строя за его счет свою инфраструктуру. И в то же время он договорился с Китаем о возобновлении авиасообщения и расширении торговли. Этот шаг стал сигналом, что Дели стремится к балансу, а не к полному слиянию в "китайский порядок", — отметил Виктор Таран.

По его словам, Россия пыталась продемонстрировать, что остается частью большой игры. Выход из дипломатической изоляции – это всегда победа "кремлевского карлика".

"Путин говорил о "новой евразийской системе безопасности" и предлагал ввести облигации ШОС, которые должны стать альтернативой западным финансовым рынкам. Однако при ВВП около $2 трлн, против китайских $20 трлн такие инициативы выглядят больше, как попытка выживания под санкциями, чем как настоящий прорыв", – отметил политтехнолог.

Он продолжает, Пакистан в свою очередь получил возможность остаться в игре через китайские инфраструктурные проекты, но не предложил никаких собственных новых идей.

"Если отбросить громкие речи, то саммит оставил больше вопросов, чем ответов. Сможет ли Китай превратить декларации в реальные механизмы? Сохранят ли Индия и Россия баланс между амбициями и возможностями? Согласятся ли другие члены подписаться под "новым порядком", где ведущая роль автоматически отдается Пекину? Итак, говорить о "победе Китая" рано. Скорее следует сказать, что каждый из ключевых участников получил свою выгоду. Китай – площадка для амбициозных переговоров с США. Индия – подтверждение независимости. Россия – шанс остаться в клубе мощных региональных стран. Пакистан поддерживает главного спонсора. Но сам ШОС пока не стал структурой с единственным видением и четким лидером. И именно это главный результат встречи. Выйдет ли у них – покажет время", – констатировал Виктор Таран.

