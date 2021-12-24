Главнокомандующий ВСУ утвердил новую систему боевых наград

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подписал приказ об утверждении новой системы боевых наград, которая, по его словам, акцентирует национальную милитарную идентичность. Об этом сообщает АрмияInform. Концепция наградной системы была разработана на основе национальных боевых традиций и с учетом опыта наградных систем государств-партнеров Украины.

ВСУ - фото из открытых источников

“Важно коренным образом менять наше войско, чтобы оно полностью отличалось от противника и отвечало нашим историческим традициям и современным европейским подходам. Предыдущая наградная система была ориентирована на мирное время и не учитывала войны. Мы же должны и вовремя чествовать военнослужащих за мужество и героизм в борьбе с российской агрессией", — заявил Залужный.

Художник Алексей Руденко отметил, что существовавшая на момент начала вооруженной агрессии России наградная система силовых структур не была приспособлена для поощрения во время боевых действий.

"У нас не было системы, которая позволяла бы без промедления награждать солдат и офицеров, совершающих подвиги в борьбе против вооруженной агрессии", — пояснил он.

Напомним, сначала Канада ответила отказом относительно расширения военной миссии в Украине, теперь и США не намерены отправлять своих военных, чтобы защитить страну от возможного вторжения со стороны России. США готовы оказывать на Россию санкционное давление, применяя экономические санкции. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент США Джо Байден, общаясь с журналистами об итогах переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает канал "CNN".

Байден отметил, что официальный Вашингтон не стал пересматривать позицию, которой придерживались еще раньше США. Президент США напомнил, как о моральном, так и о юридическом обязательстве США оказать помощь своим союзникам по НАТО, в случае, если им будет угрожать какая-либо опасность. В то же время, уточнил глава Белого дома, такой обязанности у США нет перед теми странами, которые на сегодняшний день не являются членами Альянса, в частности, относительно Украины.

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