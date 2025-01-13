Главная договоренность, которой достигли по итогам холодной войны, больше не действует

В конце холодной войны ведущие державы мира достигли согласия, что сокращение ядерного оружия сделает планету безопаснее. Впрочем, эта эпоха завершилась. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Сокращение ядерного оружия. Фото из открытых источников

В публикации говорится, что договоры о контроле над вооружениями перестают действовать, ядерные державы вовсю включились в гонку вооружений, укрепляя свои арсеналы, и риск распространения этого оружия возрастает. Все больше обсуждается возможность использования тактического ядерного оружия для получения преимущества на поле боя.

Путь к возвращению страха перед ядерной войной начался в 1945 году, когда в Нью-Мексико на полигоне Тринити провели первый ядерный взрыв. В 1963 году президент США Джон Кеннеди во время холодной войны выразил опасения относительно будущего, где ядерное оружие окажется в руках десятков стран. Он назвал это "самой большой возможной опасностью".

В то время как США и Россия сокращали стратегические запасы, беспокойство вызывает тактическое ядерное оружие. Его меньшая мощность и более короткий радиус действия позволяют использовать его в обычных военных конфликтах. Москва неоднократно намекала на возможность применения этого оружия в Украине. В ноябре Россия даже обновила доктрину, расширив основания для его использования.

Усилия по сдерживанию распространения ядерного оружия, закрепленные в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1970 года, оказались под давлением. Несмотря на то, что его подписали 191 государство, три ядерные страны так и не присоединились к соглашению, а Северная Корея вышла из него в 2003 году.

Иран, участник ДНЯО, остается в нескольких месяцах от создания ядерного оружия. Саудовская Аравия уже заявила, что последует этому примеру, если Иран добьется успеха.

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