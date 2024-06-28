Глава Укрэнерго рассказал, почему нельзя спрятать энергообъекты "под землю"

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в недавнем интервью разъяснил, почему энергетические объекты Украины не могут быть спрятаны под землёй для защиты от российских атак. Скрыть такие крупные объекты, как электростанции и подстанции, которые занимают большие территории, невозможно.

Можно ли спрятать энергообъекты "под землю": Кудрицкий объяснил

По словам Кудрицкого, можно укрыть лишь некоторые мелкие элементы, но основные установки останутся наверху.

“Под землю можно спрятать только отдельные элементы этих объектов, например, системы управления. Автотрансформаторы мы защищаем, не пряча их под землю, потому что это было бы очень дорого и долго. Мы делаем над ними накрытие. Всю страну под землю не спрячешь, это тоже надо понимать. Надо подходить к вопросу инженерной защиты очень прагматично и рационально, – подчеркнул Кудрицкий.

Также глава Укрэнерго отметил, что даже после попадания ракет, энергосистема способна быстро восстановиться благодаря запасным схемам питания. Однако, есть элементы, которые сложно и дорого заменять, например, генераторы и турбины.

"Такие элементы надо защищать или исключительно системой противовоздушной обороны, или в комплексе с системами инженерной защиты, как мы делаем на своих подстанциях. Когда тысячи ракет и дронов летят на объекты энергетики, невозможно ожидать, что ничего не выйдет из строя – повреждения точно будут. Наша задача в том, чтобы энергосистема несмотря на это продолжала функционировать как единое целое", – подчеркнул Кудрицкий.

Ранее “Комментарии” писали, что в последние дни украинские социальные сети и медиа активно обсуждают зарплату председателя правления НЭК "Укрэнерго", Владимира Кудрицкого. Пользователи написали что, чиновник якобы зарабатывает около двух миллионов гривен в месяц. Однако в официальном интервью Кудрицкий опроверг эти данные.