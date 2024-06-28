Глава Укрэнерго рассказал, почему нельзя спрятать энергообъекты "под землю"

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Черновалова Кристина
Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в недавнем интервью разъяснил, почему энергетические объекты Украины не могут быть спрятаны под землёй для защиты от российских атак. Скрыть такие крупные объекты, как электростанции и подстанции, которые занимают большие территории, невозможно.
Можно ли спрятать энергообъекты "под землю": Кудрицкий объяснил
По словам Кудрицкого, можно укрыть лишь некоторые мелкие элементы, но основные установки останутся наверху.
Также глава Укрэнерго отметил, что даже после попадания ракет, энергосистема способна быстро восстановиться благодаря запасным схемам питания. Однако, есть элементы, которые сложно и дорого заменять, например, генераторы и турбины.
Ранее “Комментарии” писали, что в последние дни украинские социальные сети и медиа активно обсуждают зарплату председателя правления НЭК "Укрэнерго", Владимира Кудрицкого. Пользователи написали что, чиновник якобы зарабатывает около двух миллионов гривен в месяц. Однако в официальном интервью Кудрицкий опроверг эти данные.
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