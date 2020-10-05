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Главная Новости Общество события Глава украинской полиции рассказал, чем занимается "секретный" отдел
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Глава украинской полиции рассказал, чем занимается "секретный" отдел

Все сотрудники отдела прошли спецпроверки - полиграф и те, которые связаны с внутренней безопасностью

сегодня, 09:23
Автор:

Елена Волкова

В Национальной полиции рассекретили информацию о работе нового Департамента защиты интересов общества и государства, который создали этим летом. Как сообщает “РБК-Украина”, о деятельности копов из “секретного” отдела рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Глава украинской полиции рассказал, чем занимается "секретный" отдел

По словам главного полицейского Украины, на данный момент сотрудники нового департамента занимаются исключительно вопросами нарушения избирательного законодательства. Кроме того, все сотрудники отдела прошли спецпроверки — полиграф и те, которые связаны с внутренней безопасностью. А когда выборы пройдут, по словам Клименко, сотрудники переключатся на проблемы журналистов, связанные с нарушением их прав.

Ранее мы сообщали, что полицейский устроил пьяную аварию в Броварах под Киевом. Прямо на пешеходном переходе он сбил двух женщин. Одну из них врачам спасти не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции. Легковушка "Фольксваген", за рулем которой был представитель правоохранительных органов, вылетела на пешеходный переход около 18:00 накануне. Увернуться от машины двум женщинам, которые переходили дорогу, не удалось. Одна из них погибла, вторую врачи увезли в больницу. Но столкновение с пешеходами автомобиль полицейского не остановило. Он проехал еще около 500 метров, пока не влетел в дерево.



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