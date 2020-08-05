Глава Пивденного филиала АМПУ Максим Широков может быть причастен к схемам в портах Большой Одессы, - СМИ

Порт "Пивденный". Фото: on.od.ua

Бывший вр.и.о. руководителя Одесского припортового завода (ОПЗ) Сергей Назаренко, который пытается проворачивать новые схемы в порту “Южный”, мог получить на это согласие главы Пивденного филиала ГП “Администрация морских портов Украины” Максима Широкова. Как пишут Inshe.TV, коррупционные схемы в портах Большой Одессы (Одесса, Черноморск, Южный), в связи с которыми недавно прошли многочисленные митинги портовиков, не могли состояться без ведома и участия Максима Широкова. Отмечается, что журналистам и правоохранительным органам стоит обратить внимание на Широкова, о чем силовиков еще в мае просили парламентарии.

Напомним, СМИ неоднократно писали о том, что в начале лета 2020 года вокруг портов Большой Одессы (Одесса, Черноморск, Южный) появился ряд новых буксирных компаний-"прокладок". Это "Ник-флот", "Вега Шиппинг", "Украинская буксирная компания", "Аксон Шиппинг" и "Нави Шиппинг", которые созданы всего несколько месяцев назад, их уставные фонды составляют всего пять тысяч гривен, у них отсутствуют собственные буксиры. Кроме того, в порт "Черноморск" уже зашли российские буксиры Diamond N и Topaz, которые принадлежат российской компании ПАО "Новороссийский порт", ее собственником выступает компания "Транснефть". Также журналисты неоднократно указывали, что одним из авторов этой схемы является народный депутат, глава транспортного комитета Юрий Кисель.

Вопреки многочисленным скандалам с государственными буксирами в Одесском порту, что практически привело к банкротству портфлота, аналогичную схему пытаются реализовать и в самом большом государственном порту Украины – “Южном”. Сергей Назаренко, бывший вр.и.о. директора (2016-2020 гг.) Одесского припортового завода, вместе со своим сыном, являющимся прямым бенефициаром компании “Аксон Шиппинг”, заводит в “Южный” буксир “Витязь”, принадлежащий Украинскому Дунайскому Пароходству. Портовики заявляют, что на происходящее должны отреагировать правоохранительные органы. В частности, обратить внимание и на агентские компании, которые готовы сотрудничать с "прокладками" и – по сути – способствовать совершению преступления.

Напомним, Максим Широков был назначен начальником Пивденного филиала государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" (администрации морского порта Пивденный) в декабре 2019-го. Он работает в портовой отрасли с 2007 года: начинал в ГП "Херсонский морской торговый порт", а с 2008 года работал на различных должностях в морском порту Пивденный (ранее — Южный). Возглавлял Пивденный (Южненский) филиал ГП "АМПУ" с момента создания в 2013 году.

За время работы в порту чиновник стал фигурантом множества скандалов.

Кроме того, в апреле 2020-го Максим Широков задекларировал покупку ювелирных изделий на сумму почти полмиллиона гривен, при том, что его доходы не позволяют совершать подобных покупок.

В мае 2020-го Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики обратился в правоохранительные органы с целью проверки деятельности Максима Широкова. Депутаты требуют начать расследование правомерности публичных закупок со стороны Южного филиала АМПУ и коррупционных действий его руководителя Максима Широкова.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что руководитель Администрации морских портов Александр Голодницкий задекларировал вместе с женой недвижимость в Германии на на 13 миллионов.

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