Глава НАПК рассказал, что поможет бороться с олигархами в Украине

Для того чтобы бороться с олигархами и монополиями в Украине, полномочия Антимонопольного комитета (АМКУ) должны быть усилены. Такой позицией поделился глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков во время форума "Украина 30. Экономика без олигархов", передает корреспондент издания "Комментарии".

Александр Новиков - фото: НАПК

"Сейчас полномочия у Антимонопольного комитета есть, но с точки зрения Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, они должны быть усилены. Соответствующий раздел 3.2 является частью антикоррупционной стратегии. Там есть конкретные механизмы, которые смогут предоставить АМКУ дополнительные полномочия, обеспечить большую открытость в работе и право АМКУ останавливать незаконные помощи крупным предприятиям ", — отметил Новиков.

Напомним, что в Верховной Раде 2 июня зарегистрирован как неотложный президентский законопроект №5599 о борьбе с олигархами. Экономический и политический эксперт Тарас Загородний рассказал изданию "Комментарии", что мы видим не имитацию, а достаточно серьезный законопроект. Который доказывает, что нельзя недооценивать Зеленского. Фактически, если он протянет этот закон, то получит влияние и власть, о которых могли только мечтать Кучма и Янукович. И правильнее было бы называть это" законом об олигархах "(полное название, кстати -" О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным воздействием лиц, имеющих значительный экономический или политическое влияние в общественной жизни (олигархов) "), а "Закон о том, как мне избраться на второй срок и зачистить политическое поле в стране, чтобы не было альтернативы". Потому что под указанные критерии можно подвести не десятки, а сотни представителей крупного капитала, и перераспределить в свою пользу их медийные и другие ресурсы.

В материале нашего издания также можно прочитать, что Украина уже на пути к тому, чтобы сепарировать понятие "бизнес" и "власть". Таким мнением поделился председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, народный избранник от партии "Слуга народа" Дмитрий Наталуха.

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