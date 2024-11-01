Глава МВД рассказал сколько работников в погонах с инвалидностью в Нацполиции

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что у Нацполиции нет ни одного работника в погонах с инвалидностью. Клименко назвал "чепухой" заявления об обвинениях работников Нацполиции, однако добавил, что в силовых ведомствах проверяют все факты относительно предоставления инвалидности рядовым работникам.

Глава МВД Украины Игорь Клименко. Фото из открытых источников

Во время беседы с журналистами в Верховной Раде глава МВД Игорь Клименко отреагировал на вопрос о выдаче справок об инвалидности. По словам министра, после проверок он "ответственно" заявляет, что у людей в погонах с инвалидностью нет в Нацполиции.

"Что касается работников Национальной полиции, хочу вам заявить: ни одного работника Национальной полиции в погонах с инвалидностью нет. Я вам ответственно об этом заявляю. Это все не чепуха, если нас в этом обвиняют. Мы проверили достаточно подробно это", – сказал Клименко.

Также министр внутренних дел подчеркнул, что проверяют информацию о предоставлении инвалидности рядовым работникам в силовых ведомствах. По словам Клименко, если будут случаи получения группы инвалидности, такие работники полиции повторно пройдут медицинскую экспертизу.

"И те, кто получил такую инвалидность во время войны, все пройдут повторную ВЛК, ну и соответственно МСЭК. Мы с удовольствием через несколько недель докажем всю информацию, которую мы к тому времени установим", — рассказал Клименко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что проверка Офиса Генпрокурора выявила в двух областях аномальное количество прокуроров, получивших группы инвалидности.

Также "Комментарии" писали о коррупции в МСЭК и кто в этом виноват.