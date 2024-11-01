Глава МВД рассказал сколько работников в погонах с инвалидностью в Нацполиции

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Slava Kot
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что у Нацполиции нет ни одного работника в погонах с инвалидностью. Клименко назвал "чепухой" заявления об обвинениях работников Нацполиции, однако добавил, что в силовых ведомствах проверяют все факты относительно предоставления инвалидности рядовым работникам.
Глава МВД Украины Игорь Клименко. Фото из открытых источников
Во время беседы с журналистами в Верховной Раде глава МВД Игорь Клименко отреагировал на вопрос о выдаче справок об инвалидности. По словам министра, после проверок он "ответственно" заявляет, что у людей в погонах с инвалидностью нет в Нацполиции.
Также министр внутренних дел подчеркнул, что проверяют информацию о предоставлении инвалидности рядовым работникам в силовых ведомствах. По словам Клименко, если будут случаи получения группы инвалидности, такие работники полиции повторно пройдут медицинскую экспертизу.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что проверка Офиса Генпрокурора выявила в двух областях аномальное количество прокуроров, получивших группы инвалидности.
Также "Комментарии" писали о коррупции в МСЭК и кто в этом виноват.
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