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Глава Международного уголовного суда сделала заявление в отношении Путина

Первая японка в должности главы МУС Томоко Акане говорит, что Путин получит наказание, которое заслуживает за войну в Украине.

сегодня, 09:50
Автор:
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Slava Kot
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Недавно избранный новый глава Международного уголовного суда Томоко Акане заявила, что президент России Владимир Путин не избежит ответственности из-за начавшейся им войны в Украине. Кроме того, МУС издал новые ордера на российские военные преступления в Украине.

Глава Международного уголовного суда сделала заявление в отношении Путина

Глава МУС Томоко Акане высказалась о Путине. Фото из открытых источников

Во время интервью для японского издания Kyodo News Томоко Акане процитировала китайскую пословицу относительно будущего российского диктатора Владимира Путина.

"Месть Неба медленная, но верная", — говорит Томока Акане, объясняя, что Путин получит то, чего заслуживает.

Несмотря на то, что Россия не согласна передать Владимира Путина в суд для рассмотрения дела против президента РФ, глава МУС считает, что каждый должен получить наказание за свои преступления.

"Пока есть доказательства и потребность, мы должны выдать ордер на арест вне зависимости от обстоятельств или политического происхождения", — сказала Акане.

67-летняя Томока Акане стала первой японкой, которая возглавит Международный уголовный суд, издавший в марте 2023 года ордер на арест Владимира Путина из-за его причастности к военным преступлениям, связанным с войной в Украине. Кроме того, в марте 2024 года МУС также выдал новые ордера на арест российских военных, причастных к ударам по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин выступил перед доверенными лицами в Кремле и сделал циничное заявление об ударах по гражданским объектам в Украине.

Также "Комментарии" писали, что по результатам ЦИК РФ стал известный регион, меньше всего голосовавший за Путина на так называемых президентских выборах в России.



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Источник: https://english.kyodonews.net/news/2024/03/a045edb6efb0-putin-cannot-escape-justice-for-his-crimes-in-ukraine-icc-head.html?phrase=cars&words=
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