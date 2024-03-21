Глава Международного уголовного суда сделала заявление в отношении Путина

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Slava Kot
Недавно избранный новый глава Международного уголовного суда Томоко Акане заявила, что президент России Владимир Путин не избежит ответственности из-за начавшейся им войны в Украине. Кроме того, МУС издал новые ордера на российские военные преступления в Украине.
Глава МУС Томоко Акане высказалась о Путине. Фото из открытых источников
Во время интервью для японского издания Kyodo News Томоко Акане процитировала китайскую пословицу относительно будущего российского диктатора Владимира Путина.
Несмотря на то, что Россия не согласна передать Владимира Путина в суд для рассмотрения дела против президента РФ, глава МУС считает, что каждый должен получить наказание за свои преступления.
67-летняя Томока Акане стала первой японкой, которая возглавит Международный уголовный суд, издавший в марте 2023 года ордер на арест Владимира Путина из-за его причастности к военным преступлениям, связанным с войной в Украине. Кроме того, в марте 2024 года МУС также выдал новые ордера на арест российских военных, причастных к ударам по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин выступил перед доверенными лицами в Кремле и сделал циничное заявление об ударах по гражданским объектам в Украине.
Также "Комментарии" писали, что по результатам ЦИК РФ стал известный регион, меньше всего голосовавший за Путина на так называемых президентских выборах в России.
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