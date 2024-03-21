Глава Международного уголовного суда сделала заявление в отношении Путина

Недавно избранный новый глава Международного уголовного суда Томоко Акане заявила, что президент России Владимир Путин не избежит ответственности из-за начавшейся им войны в Украине. Кроме того, МУС издал новые ордера на российские военные преступления в Украине.



Глава МУС Томоко Акане высказалась о Путине. Фото из открытых источников

Во время интервью для японского издания Kyodo News Томоко Акане процитировала китайскую пословицу относительно будущего российского диктатора Владимира Путина.

"Месть Неба медленная, но верная", — говорит Томока Акане, объясняя, что Путин получит то, чего заслуживает.

Несмотря на то, что Россия не согласна передать Владимира Путина в суд для рассмотрения дела против президента РФ, глава МУС считает, что каждый должен получить наказание за свои преступления.

"Пока есть доказательства и потребность, мы должны выдать ордер на арест вне зависимости от обстоятельств или политического происхождения", — сказала Акане.

67-летняя Томока Акане стала первой японкой, которая возглавит Международный уголовный суд, издавший в марте 2023 года ордер на арест Владимира Путина из-за его причастности к военным преступлениям, связанным с войной в Украине. Кроме того, в марте 2024 года МУС также выдал новые ордера на арест российских военных, причастных к ударам по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин выступил перед доверенными лицами в Кремле и сделал циничное заявление об ударах по гражданским объектам в Украине.

Также "Комментарии" писали, что по результатам ЦИК РФ стал известный регион, меньше всего голосовавший за Путина на так называемых президентских выборах в России.