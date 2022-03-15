Глава Харьковской ОГА: у России нет никаких шансов взять Харьков

В российских оккупационных войск нет никаких шансов, что Харьков окажется в полной оккупации. Украинские защитники твердо держат свои позиции, которые только лишь усиливаются. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

Харьков. Фото: из открытых источников

Губернатор Харьковской области отметил, что ВСУ остаются на своих позициях, они не отступают, не сдают территории врагу. Вражеские войска время от времени пытаются проверять украинских защитников, насколько они плотно держат оборону.

Олег Синегубов подчеркнул, нет никаких шансов, что Харьков окажется под контролем оккупантов, они не смогут взять город. Это позиция не только военных, но и гражданских, которые готовы давать отпор российскому агрессору.

По словам главы Харьковской ОГА, все уже видят, как на 20-й день войны оккупационным войскам не удалось выполнить поставленные задачи, не удалось продвинуться в глубь Харькова, чтобы взять город в оккупацию.

Отметим, Харьков на сегодняшний день есть одним из тех городов, которые подвергаются шквальному авиаобстрелу противника, применяется также артиллерия. Ранее россияне сами заявляли о приоритетности взять именно Харьков, который является ключевых городом для оккупации Россией.

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