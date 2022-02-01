Глава Госпотребслужбы написала заявление на увольнение: известная причина

Руководитель, возглавляющая Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая проинформировала о том, что написала заявление об увольнении со своей руководящей должности по собственному желанию. Причина – неудовлетворительное состояние здоровья. Об этом чиновница сообщила в социальных сетях.

Владислава Магалецкая (фото из открытых источников)

По ее словам, руководящая деятельность в государственной службе требует от нее постоянно включаться в рабочий процесс по режиму 24/7/365 и полную самоотдачу. Выполнять свои обязанности главы по такому режиму она в ближайшее время просто физически не сможет. Она считает, что это неправильно – оформить длительный больничный лист и оставить большую организационную структуру в состоянии неизвестности фактически без управления и собственного руководителя.

Магалецкая резюмировала, что потратила немало собственных усилий, личного времени и стараний, чтобы ускорить реформы в структуре Государственной службы по безопасности пищевых продуктов и защиты национальных потребителей. Чтобы превратить эту организацию в современную, европейскую и эффективную. Поэтому реформы должны продолжаться, а результаты, которые удалось достичь, будут надежным фундаментом для дальнейших положительных изменений. Проекты, которые уже запущены и действуют, должны реализоваться до конца.

Глава службы выразила слова искренней благодарности всем, с кем она эффективно сотрудничала.

Напомним, что "Комментарии" сообщили, что министр окружающей среды Абрамовский написал письменное заявления об освобождении по собственному желанию. Увольнения министра будет рассмотрено на заседании профильного комитета.

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