Гипноз в открытом доступе: депутат от 'Слуги народа' предложила неоднозначный законопроект

В Украине может быть разрешено проводить сеансы гипноза и применять другие методы психологического воздействия без каких-либо ограничений и в любом месте. Такое предложение внесла депутат от "Слуги народа" Лада Булах, предложив изменения в законопроект о психическом здоровье.

Сеанс гипноза. Фото: из открытых источников

Ее инициатива предусматривает отмену требования, по которому эти услуги могут предоставляться только в специализированных учреждениях. Об этом сообщил народный депутат Максим Бужанский в своем телеграмм-канале.

Внесенные изменения в законопроект №12030 позволяют использовать гипноз и подобные методы в любом месте, а не только в специально назначенных учреждениях. Инициатива предусматривает отмену требования к обязательной практике таких процедур в специализированных организациях.

Документ "О системе здравоохранения в Украине" сейчас проходит подготовку ко второму чтению в Верховной Раде. В него поступило 577 поправок от народных депутатов и 16 дополнительных предложений профильного комитета.

Глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий отметил, что этот законопроект приблизит украинскую систему охраны психического здоровья к европейским стандартам.

Законопроект также предусматривает создание специальной комиссии по мониторингу предоставления услуг в сфере психического здоровья, а также введение сертификации специалистов. В работе комиссии планируется привлечение местных властей, больниц и частных учреждений.

Относительно предложения Лады Булах разрешить свободное использование гипноза, Максим Бужанский выразил свою критику.

"Если мы не хотим стать страной шаманов и шарлатанов, то, по моему мнению, это уже слишком", – утверждает он.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Верховная Рада Украины рассматривает законопроект, который может значительно усложнить работу журналистов-расследователей и разоблачителей коррупции. Документ предусматривает уголовную ответственность за несанкционированное использование данных из государственных реестров, в том числе до 15 лет лишения свободы. Изменения, мотивируемые необходимостью защиты информации во время войны, вызывают озабоченность у правозащитников и экспертов.