Гимнасткам, пострадавшим от сексуального насилия со стороны врача, выплатят компенсацию

Более 500 гимнасток в США пострадали в детстве или подростковом возрасте от сексуального насилия со стороны бывшего врача сборной США по гимнастике Лоуренса Нассара – им выплатят компенсацию в сумме 380 миллионов долларов США. Об этом пишет американское издание The New York Times.

Суд (фото из открытых источников)

Такое соглашение заключили Федерация гимнастики США с Олимпийским и Паралимпийским комитетом Соединенных Штатов, завершая последнюю темную главу в одном из величайших случаев развращения в истории спорта. Пострадали более пятисот девушек, среди них – золотые медалистки Олимпийских игр Симон Байлз, МакКейла Марони и Али Райсман.

"Ни деньги никогда не возместят вред, который был причинен, и из-за чего пережили эти женщины", — сказала Рейчел Денхолландер, жертва насилия Нассар. "Но в какой-то момент переговоры должны закончиться, потому что этим женщинам нужна помощь — и они нуждаются в ней прямо сейчас".

По словам Денхолландера, многие пережившие преступное издевательство со стороны Нассара годами сотрудничают с Федерацией гимнастики и ждут компенсации, которая помогла бы помочь оплатить дорогостоящее лечение их психического здоровья. Гимнастки страдают от тревоги, депрессии и посттравматических стрессовых расстройств. Некоторые из них пытались покончить с собой из-за насилия под видом лечения со стороны Нассара.

Лоуренс Нассар – мериканский насильник и педофил. Он работал врачом в сборной США по гимнастике. Его преступления легли в основу скандала с сексуальным насилием в спорте. Сначала его приговорили в 2017 году к 60 годам лишения свободы за хранение детской порнографии. Впоследствии – до 175 лет за сексуальное насилие над несовершеннолетними (по семи пунктам). В 2018 – еще на 125 лет заключения после признания себя виновным еще по трем пунктам обвинения в сексуальном насилии.

Напомним, в Австралии государство будет платить компенсацию женщинам и мужчинам, которые ушли от домашнего тирана или абьюзера. Сумма выплат составит пять тысяч австралийских долларов.

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