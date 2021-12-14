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Гимнасткам, пострадавшим от сексуального насилия со стороны врача, выплатят компенсацию

Пострадали более пятисот девушек, среди них – золотые медалистки Олимпийских игр

сегодня, 05:30
Автор:

Ольга Чародий
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Более 500 гимнасток в США пострадали в детстве или подростковом возрасте от сексуального насилия со стороны бывшего врача сборной США по гимнастике Лоуренса Нассара – им выплатят компенсацию в сумме 380 миллионов долларов США. Об этом пишет американское издание The New York Times.

Гимнасткам, пострадавшим от сексуального насилия со стороны врача, выплатят компенсацию

Суд (фото из открытых источников)

Такое соглашение заключили Федерация гимнастики США с Олимпийским и Паралимпийским комитетом Соединенных Штатов, завершая последнюю темную главу в одном из величайших случаев развращения в истории спорта. Пострадали более пятисот девушек, среди них – золотые медалистки Олимпийских игр Симон Байлз, МакКейла Марони и Али Райсман.

"Ни деньги никогда не возместят вред, который был причинен, и из-за чего пережили эти женщины", — сказала Рейчел Денхолландер, жертва насилия Нассар. "Но в какой-то момент переговоры должны закончиться, потому что этим женщинам нужна помощь — и они нуждаются в ней прямо сейчас".

По словам Денхолландера, многие пережившие преступное издевательство со стороны Нассара годами сотрудничают с Федерацией гимнастики и ждут компенсации, которая помогла бы помочь оплатить дорогостоящее лечение их психического здоровья. Гимнастки страдают от тревоги, депрессии и посттравматических стрессовых расстройств. Некоторые из них пытались покончить с собой из-за насилия под видом лечения со стороны Нассара.

Лоуренс Нассар – мериканский насильник и педофил. Он работал врачом в сборной США по гимнастике. Его преступления легли в основу скандала с сексуальным насилием в спорте. Сначала его приговорили в 2017 году к 60 годам лишения свободы за хранение детской порнографии. Впоследствии – до 175 лет за сексуальное насилие над несовершеннолетними (по семи пунктам). В 2018 – еще на 125 лет заключения после признания себя виновным еще по трем пунктам обвинения в сексуальном насилии.

Напомним,  в Австралии государство будет платить компенсацию женщинам и мужчинам, которые ушли от домашнего тирана или абьюзера. Сумма выплат составит пять тысяч австралийских долларов.


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Источник: https://www.nytimes.com/2021/12/13/sports/olympics/nassar-abuse-gymnasts-settlement.html
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