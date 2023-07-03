Гигантские очереди на украинско-польской границе: подробности

В связи с началом летнего сезона и каникул увеличился пассажиропоток на границе Украины с Польшей. Госпогранслужба Украины (ГПСУ) предупредила украинцев об образовании больших очередей на украинско-польской границе.

Граница Украины и Польши. Фото: из открытых источников

"Рекомендуем гражданам, которые направляются через Польшу транзитом, выбирать для пересечения границы пункты пропуска в пределах Закарпатской и Черновицкой областей", — обратились с просьбой к соотечественникам пограничники.

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Отметим, участок границы Украины с Польшей постоянно перегружен, потому как именно по нему следуют основные грузопотоки, также именно этим участком пересечения границы пользуются большинство украинцев. Ранее пограничники уже обращались с просьбой к украинцам не устраивать скандалов на пунктах пропуска из-за долгого ожидания в очередях. Например, очереди грузовиков могут составлять до семи дней на выезд из Украины.

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