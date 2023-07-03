Гигантские очереди на украинско-польской границе: подробности

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Кравцев Сергей
В связи с началом летнего сезона и каникул увеличился пассажиропоток на границе Украины с Польшей. Госпогранслужба Украины (ГПСУ) предупредила украинцев об образовании больших очередей на украинско-польской границе.
Граница Украины и Польши. Фото: из открытых источников
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Отметим, участок границы Украины с Польшей постоянно перегружен, потому как именно по нему следуют основные грузопотоки, также именно этим участком пересечения границы пользуются большинство украинцев. Ранее пограничники уже обращались с просьбой к украинцам не устраивать скандалов на пунктах пропуска из-за долгого ожидания в очередях. Например, очереди грузовиков могут составлять до семи дней на выезд из Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — Польша до конца 2023 года надеется подписать новый договор с Украиной о добрососедстве, дружеских отношениях и сотрудничестве. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина.
Также издание "Комментарии" сообщало – секретарь СНБО Украины Алексей Данилов спрогнозировал распад РФ на ряд республик. Это же пророчит лидер "Клуба рассерженных патриотов", террорист Игорь Стрелков-Гиркин, один из лидеров т.н. "русской весны" на Донбассе, участник захвата Славянска и Донецка. Как оцениваете данные заявления и перспективы распада РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Обсуждения
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Николай
сегодня, 14:17
Слава Украине !!! Проблемы на Украинско - Польской границе Всем нам надоели , проблемы просто созданы искусственно !!!??? Думаю и уверен надо полностью открыть / ликвидировать / границу !!! Граница должна пасть как ,,, Берлинская стена ,,, !!!
Антоніна
сегодня, 12:39
"..про освіту великих черг.."? - це ви так українською пишите? нуну... Сором і ганьба переводити текст гуглом з москальської.
Немаэ сечi терпiти цi борошна
сегодня, 12:34
Держприкордонслужба України (ДПСУ) попередила українців про освіту великих черг на українсько-польському кордоні.