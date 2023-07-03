logo

BTC/USD

30631.14

ETH/USD

1964.50

LTC/USD

109.11

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Гигантские очереди на украинско-польской границе: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Гигантские очереди на украинско-польской границе: подробности

Пограничники призвали украинцев для пересечения границы ехать в Закарпатскую и Черновицкую области

сегодня, 13:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В связи с началом летнего сезона и каникул увеличился пассажиропоток на границе Украины с Польшей. Госпогранслужба Украины (ГПСУ) предупредила украинцев об образовании больших очередей на украинско-польской границе.

Гигантские очереди на украинско-польской границе: подробности

Граница Украины и Польши. Фото: из открытых источников

"Рекомендуем гражданам, которые направляются через Польшу транзитом, выбирать для пересечения границы пункты пропуска в пределах Закарпатской и Черновицкой областей", — обратились с просьбой к соотечественникам пограничники.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Отметим, участок границы Украины с Польшей постоянно перегружен, потому как именно по нему следуют основные грузопотоки, также именно этим участком пересечения границы пользуются большинство украинцев. Ранее пограничники уже обращались с просьбой к украинцам не устраивать скандалов на пунктах пропуска из-за долгого ожидания в очередях. Например, очереди грузовиков могут составлять до семи дней на выезд из Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Польша до конца 2023 года надеется подписать новый договор с Украиной о добрососедстве, дружеских отношениях и сотрудничестве. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина.

Также издание "Комментарии" сообщало – секретарь СНБО Украины Алексей Данилов спрогнозировал распад РФ на ряд республик. Это же пророчит лидер "Клуба рассерженных патриотов", террорист Игорь Стрелков-Гиркин, один из лидеров т.н. "русской весны" на Донбассе, участник захвата Славянска и Донецка. Как оцениваете данные заявления и перспективы распада РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DPSUkr
Теги:
comments

Обсуждения

Николай

сегодня, 14:17

Слава Украине !!! Проблемы на Украинско - Польской границе Всем нам надоели , проблемы просто созданы искусственно !!!??? Думаю и уверен надо полностью открыть / ликвидировать / границу !!! Граница должна пасть как ,,, Берлинская стена ,,, !!!

Антоніна

сегодня, 12:39

"..про освіту великих черг.."? - це ви так українською пишите? нуну... Сором і ганьба переводити текст гуглом з москальської.

Немаэ сечi терпiти цi борошна

сегодня, 12:34

Держприкордонслужба України (ДПСУ) попередила українців про освіту великих черг на українсько-польському кордоні.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!