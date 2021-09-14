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ГФС атакует БРСМ: Подопечные Мельника три недели блокируют нефтебазы и заправки

Правозащитники заявляют о многочисленных нарушениях при проведении следствия

сегодня, 13:15
Автор:

Станислав Молчанов








Свыше двух тысяч сотрудников сети "БРСМ-Нафта" и компаний, которые поставляют ей нефтепродукты, вышли на акцию протеста с просьбой остановить атаку фискальной службы Вадима Мельника на легальный бизнес. Акция проходила в понедельник, 13 сентября, у зданий Кабмина и Офиса президента.

ГФС атакует БРСМ: Подопечные Мельника три недели блокируют нефтебазы и заправки

Акция протеста сотрудников "БРСМ-Нафта"

Со слов участников акции, уже три недели следователи ГФС блокируют АЗС и нефтебазы. 27 августа они получили решение Святошинского суда и теперь устраивают обыски, накладывают аресты на имущество и топливо. Бизнес, который исправно платит налоги и дает работу 4,7 тысячам людей остановлен.

ГФС атакует БРСМ: Подопечные Мельника три недели блокируют нефтебазы и заправки - фото 2
ГФС атакует БРСМ: Подопечные Мельника три недели блокируют нефтебазы и заправки - фото 3
ГФС атакует БРСМ: Подопечные Мельника три недели блокируют нефтебазы и заправки - фото 4
В свою очередь, адвокат Виталий Маковий сообщил о многочисленных нарушениях при проведении следствия. Он утверждает, что следователи якобы искусственно затягивают процесс, чтобы нанести БРСМ и ее партнерам максимальный финансовый ущерб: за три недели они так и не закончили обыски и не взяли пробы топлива.

"Они осматривали личные вещи сотрудников, пытались посмотреть информацию с их компьютеров, на что суд не давал разрешения. Они приехали с подготовленными понятыми, у которых даже паспортов с собой не оказалось. Фактически на объекты повышенной опасности завозят людей, личности которых невозможно установить", — заявил Виталий Маковий.

Топ-менеджер БРСМ Александр Мельничук указывает: параллельно с действиями фискалов продолжается медиа-атака на компанию. Ее вероятный заказчик — сеть ОККО: ГФС может сотрудничать с ней в силовом поле, а в информационном действовать Сергей Куюн, который якобы распространяет фейки о БРСМ.

"По информации, которую мы получаем из СМИ, заказчик атаки — ОККО Виталия Антонова. Курирует эту работу Юрий Кучабский — вице-президент корпорации "Галнафтогаз". Они якобы договорились с Мельником создать нашему бизнесу проблемы", — заявил Александр Мельничук. 

Участники акции призвали президента Зеленского, главу Офиса президента Ермака, руководство Кабинета министров вмешаться в ситуацию и остановить давление ГФС на законный бизнес.

Напомним, что ранее СМИ опубликовали аудиозапись, на которой, якобы Сергей Куюн предлагал Александру Мельничуку заключить сделку: он остановит атаки в медиа, если БРСМ согласится платить ему 15 тыс. долларов в месяц. На пленках собеседник косвенно подтвердил, что работает на ОККО.


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