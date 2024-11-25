Гетманцев заставил AI платить налоги: что это значит для пользователей

С начала 2025 года пользователи платных услуг OpenAI в Украине столкнутся с новыми финансовыми условиями: к счетам прибавят 20% налога на добавленную стоимость (НДС). Такое решение компания приняла в соответствии с украинским "налогом на Google", законом № 1525-IX. Об этом сообщил Ярослав Железняк, народный депутат и глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Даже AI платит: OpenAI вводит НДС для украинцев с 2025 года

"Гетманцев заставил даже искусственный интеллект платить НДС!" — с юмором написал Железняк в своем Telegram-канале, добавляя, что лично получил электронное письмо от OpenAI. В письме говорится, что компания вводит налог с 1 января 2025 года.

Согласно сообщению, пользователи, имеющие статус плательщика НДС в Украине, должны внести свой идентификационный номер в настройках аккаунта OpenAI. В случае невнесения этих данных до 1 января, к счетам будет автоматически прилагаться НДС в размере 20%.

"Мы хотим сообщить вам о введении налога на добавленную стоимость (НДС) в вашем счете-фактуре, который будет введен с 1 января 2025 года. Вам нужно будет обновить свой аккаунт OpenAl, чтобы включить действительный идентификационный номер плательщика НДС", — говорится в письме разработчиков ChatGPT.

Напомним, что "налог на Google", принятый в 2021 году, обязал технологические компании, такие как Google, Meta и теперь OpenAI, уплачивать НДС за предоставление услуг в Украине.

Читайте на портале "Комментарии" — Данило Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, дал интервью одному из украинских YouTube-каналов, где обсудил налоговую ситуацию в ресторанном секторе. Главные акценты были сделаны на проблемах с двумя чеками, теневых схемах и налогах с чаевых.