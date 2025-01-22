Гетманцев хочет наложить налоги на посылки украинцев из-за границы с чаем, кофе и духами

Народный депутат Даниил Гетманцев инициировал законопроект, предусматривающий введение налога на посылки из-за границы, даже если они содержат товары для личного использования. Законопроект №12429, зарегистрированный в Верховной Раде 20 января, предлагает существенные изменения в регулировании пересылки товаров в Украину.

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Проект закона предусматривает отмену льготы по освобождению от налогов для товаров, имеющих стоимость до 150 евро. Таким образом, все международные почтовые отправления будут облагаться НДС по ставке 20%, независимо от стоимости товаров.

Однако законопроект предусматривает определенные исключения. В частности, товары, стоимость которых не превышает 45 евро и отправляются одним физическим лицом другим для личного пользования, могут не подлежать налогообложению. Однако для того, чтобы такая посылка могла быть освобождена от налогов, она должна соответствовать нескольким условиям. Товары должны быть отправлены бесплатно и предназначены только для личного использования получателем. Также количество и характеристики товаров не должны указывать на их коммерческое назначение. Это означает, что таможенные органы смогут проверять наличие коммерческих целей в отправлениях, но конкретные критерии для определения "коммерческой цели" в законопроекте не уточняются.

Согласно новым правилам ряд товаров нельзя будет пересылать без налога даже в посылках между физическими лицами в пределах стоимости до 45 евро. К таким товарам относятся:

· подакцизные продукты;

· духи более 50 граммов или туалетная вода более 0,25 литра;

· кофе свыше 500 грамм или кофейные экстракты свыше 200 грамм;

· чай свыше 100 граммов или чайные экстракты свыше 40 граммов.

Если объем этих товаров превышает лимит даже в посылках на сумму до 45 евро, их получатель будет вынужден уплатить 20% НДС.

"Комментарии" уже писали, что в Украине с 1 декабря 2024 вступили в силу новые налоги — закон о повышении налогообложения называли историческим. И на него уже отреагировали предприниматели — 22 тысячи ФЛП прекратили свою деятельность.