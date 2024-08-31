Герус опроверг слухи об отставке руководителя "Укрэнерго": что рассказал

На волне массовых обсуждений председатель комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Верховной Рады Андрей Герус сделал заявление, опровергая информацию о требовании президента Владимира Зеленского об увольнении Владимира Кудрицкого, главы НАК "Укрэнерго". Об этом он рассказал в эфире Радио NV.

Герус опроверг слухи об отставке руководителя "Укрэнерго"

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что во время Ставки верховного главнокомандующего Зеленский якобы высказался за увольнение руководителя "Укрэнерго". Однако Герус опроверг эти данные, отметив, что Владимир Кудрицкий не присутствовал на этом заседании.

"Насколько мне известно, Кудрицкого на Ставке не было. У него не было общения с президентом, и президент на этой Ставке не мог его принуждать [подписывать заявление]. Надо дождаться больше информации", – отметил Герус в эфире.

Отметим, что контракт Кудрицкого с "Укрэнерго" истекает в конце зимы, однако есть возможность его досрочного расторжения наблюдательным советом, или сам Кудрицкий может выйти по собственному желанию, написав соответствующее заявление.

По словам Геруса, компания "Укрэнерго" и ее руководитель обладают устойчивой хорошей репутацией среди западных партнеров, что особенно ценится во времена кризиса.

Обычно западные партнеры не дают деньги на восстановление нашей энергосистемы, а дают оборудование или материалы. Но Укрэнерго доверяют и дают ей деньги, чтобы компания уже сама использовала средства" , — пояснил Герус.

Читайте на портале "Комментарии" — Народный депутат Ярослав Железняк отреагировал на информацию о том, что якобы на ставке принято решение, что глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий должен уйти в отставку по собственному желанию. По его словам, вопросы должны быть к министру энергетики Герману Галущенко, а не к Кудрицкому.