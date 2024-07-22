Германия уже готовится к возвращению Трампа в Белый дом: почему беспокойство нарастает

В Министерстве иностранных дел Германии дипломаты спешно готовятся к возможному возвращению Дональда Трампа в Белый дом, что может сильно повлиять на Германию и её позицию в мире. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Financial Times".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Сотрудники различных отделов создали неофициальную кризисную группу для обсуждения последствий победы Трампа на выборах в США и возможных реакций Берлина.

Последнее событие в повестке дня группы – решение президента США Джо Байдена отказаться от переизбрания после нескольких недель давления со стороны старших демократов и поддержать вице-президента Камалу Харрис в качестве своего преемника.

Многие в Германии обеспокоены возможным влиянием выхода Байдена из гонки на выборы, особенно учитывая последние опросы. Они готовятся к вероятной победе Трампа, что вызывает беспокойство в Берлине.

Германия опасается, что Трамп может вернуться с еще более протекционистской экономической политикой, включая возможное введение 10-процентных тарифов на импорт, что серьезно повредит экспортно-ориентированной немецкой экономике.

Беспокойство возросло после того, как Трамп выбрал Джей Ди Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты, который скептически относится к глобализации, НАТО и поддержке Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Джо Байден решил снять свою кандидатуру с выборов после встречи с двумя ближайшими помощниками. Об этом сообщает издание "Politico".

Отмечается, Стив Ричетти и Майк Донилон, давние соратники Байдена, приехали к нему в Делавэр в пятницу и субботу соответственно. Они сидели на расстоянии от президента, у которого положительный тест на COVID, и представили информацию, которая может ускорить конец его политической карьеры.



