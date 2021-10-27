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Германия постепенно признает Северный поток-2: сколько месяцев осталось ждать Украине

Шаг за шагом происходит сертификация газопровода Nord Stream 2. Какие процедуры должны состояться и когда украинская газотранспортная система окажется в очень сложной ситуации

сегодня, 18:36
Автор:

Елена Бурдейная
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Чиновники ФРГ шаг за шагом приближаются к сертификации российского газопровода, свидетельствует пресс-релиз Федерального министерства экономики Германии.

Германия постепенно признает Северный поток-2: сколько месяцев осталось ждать Украине

Газопровод "Северный поток-2" - фото с сайта https://www.nord-stream2.com/

Правительственное учреждение анализировало безопасность снабжения газа "Северным потоком-2". Перед тем как принять решение, оно провело консультации со странами-соседями, а также с другими членами ЕС: Эстонией, Италией, Латвией, Литвой, Австрией, Польшей, Словакией, Чехией и Венгрией. Сделан вывод, что сертификация газопровода не угрожает поставкам топлива в ФРГ и Европейский Союз.

Анализ безопасности снабжения является частью процедуры сертификации "Северного потока-2". Процедуру запускают в том случае, когда оператором транспортной сети является компания третьей страны, в данном случае: компания "Nord Stream 2 AG" является дочерним предприятием ОАО "Газпром" из Российской Федерации. После успешного завершения сертификации "Газпром" будет иметь право незамедлительно заполнить трубы российским газом в обход украинской газотранспортной системы.

Процесс сертификации будет двигаться дальше. Следующий шаг, после оценки безопасности, – анализ независимости работы сети. Этот вопрос будет дальше рассматриваться Федеральным сетевым агентством. Агентство получило заявку на рассмотрение 13 сентября 2021 г. и с тех пор имеет четыре месяца для принятия решения. После этого – еще два месяца ожидается ответ от Еврокомиссии, которая может попросить еще два месяца для получения дополнительной информации.

С учетом всех процедур и задержек, разрешенных законом, времени до запуска Северного потока-2 – от восьми до 10 месяцев.

Ранее издание "Комментарии" публиковало мнение эксперта, который оценивал перспективы Венгрии после соглашения, заключенного с "Газпромом" .



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Источник: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2021/10/20211026-bmwi-uebermittelt-versorgungssicherheitsanalyse-im-zertifizierungsverfahren-nord-stream-2-an-bundesnetzagentur.html
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