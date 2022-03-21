Генштаб ВСУ: противник снизил интенсивность применения пилотируемой авиации

Уже несколько дней подряд ход боевых действий в Украине не изменяется. Враг не предпринимает попыток резкого наступления. При этом отмечается, что практически по всей Украине противник снизил количество авианалетов. Несмотря на этом украинские военные прицельно поразили 7 воздушных целей. Теперь у российской армии еще минус 1 самолет, 4 БПЛА и 2 крылатые ракеты. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Авиация РФ. Фото: из открытых источников

При этом противник стал чаще использовать беспилотники с целью – проанализировать, насколько точными были авиаудары.

В Генштабе ВСУ отмечают, на тех территория Украины, где оккупантам временно удалось установить контроль, происходит террор против местного населения. Военные РФ выгоняют людей из их домов, забирают еду, личные вещи. Враг занимается мародерством, отбирает у граждан Украины бытовую технику, автомобили. Все это вывозится в РФ. Фиксируются случаи, когда враг замещает свою технику, а также военных непосредственно на объектах гражданской инфраструктуры.

Оккупанты продолжают осуществлять меры принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Так, по имеющейся информации, бюджетные организации Станично-Луганской поселковой общины уведомлены о необходимости прибытия 1 апреля 2022 работников мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в местный отдел полиции для регистрации. Причин такой регистрации не объясняют, хотя это связано с очередной волной мобилизации во 2-й армейский корпус для отправки в районы ведения боевых действий.



Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, что будет с миром, если не остановить Россию.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!