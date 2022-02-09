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Генсек НАТО назвал факты, которые подтверждают, что РФ продолжает готовиться к атаке

В НАТО встревожены, что убеждения не подействовали на Россию и Москва усиливает военное присутствие на границе с Украиной

сегодня, 07:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после серии переговоров с руководством России в Москве так и не отказались от военного наращивания вблизи украинской границы. Риски нового вторжения, к сожалению, увеличиваются. Как передает издание "Комментарии", об этом Столтенберг заявил в эфире телеканала "CNN".

Генсек НАТО назвал факты, которые подтверждают, что РФ продолжает готовиться к атаке

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Йенс Столтенберг отметил, Россия отправляет к украинской границе все больше воинского контингента, увеличивает количество военной техники, разворачивает новые военные госпиталя. К тому же, в своей риторике Кремль все больше показывает, что он не настроен на компромисс, а готов разговаривать только на языке ультиматумов. Российское руководство открыто говорит, если Запад не согласиться принять требования РФ, то Москва оставляет за собой право прибегнуть к военно-техническим мерам.

При этом генсек НАТО напомнил, что в новейшей истории уже есть примеры, как Россия использовала силу против Украины. Именно Россия сегодня есть страной-оккупантом. Часть украинской территории (Крым и Донбасс) сегодня находятся в российской оккупации.

По словам генсека НАТО, в то время, когда растет вероятность нового вторжения Украина имеет право на самозащиту и союзники в Альянсе готовы помочь Украине защитить свою территорию. 

Также Йенс Столтенберг отметил, что не нужно преждевременно радоваться заявлениям президента Франции Макрона о том, что ему удалось найти нужные слова и Путин отказался от намерений напасть на Украину. Должно пройти некоторое время, чтобы все стало на свои места.

Также издание "Комментарии" сообщало – тревожный визит Макрона в Киев: эксперты рассказали о настоящей цели президента Франции.



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