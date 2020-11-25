Генпрокуратура разоблачила миллионные уклонения от уплаты налогов при продаже масок за границу

Следственным управлением Офиса больших плательщиков налогов Государственной фискальной службы Украины был раскрыт факт уклонения от уплаты налогов государству в особо крупных размерах.

ФОТО: Из открытых источников

В ходе расследования правоохранители выяснили, что одна из предпринимателей во время продажи медицинских масок и респираторов за границу, а именно в Китайскую Народную Республику, указывала заниженную цену в финансово-хозяйственной документации. В следствии этого предприниматель не указала в налоговой декларации сумму фактически полученного чистого налогооблагаемого дохода.

Во время досудебного расследование женщину обязали заплатить более трех миллионов гривен единого налога в государственный бюджет, а предприятие-производитель медицинских масок заплатило пять миллионов гривен прямого налога.

По данным следствия, маски и респираторы, которые предприятие продавало в Китай, в дальнейшем были экспортированы в Испанию.

Как сообщали "Комментарии" ранее, суд вынес приговор женщине, которая в августе хотела продать своего новорожденного сына за 400 тысяч гривен.

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