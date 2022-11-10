Гендиректор агрохолдинга ИМК выступает против принятия закона о возврате валютной выручки

Генеральный директор агрохолдинга ИМК и глава Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисситса, вероятно, критикует законопроект №8166 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и введении специальных экспортных процедур" из-за заинтересованности в дальнейшем существовании схем по выводу валютной выручки из Украины. Как сообщает издание "Комментарии", об этом говорится в материале издания Дело.

Алекс Лисситса против законопроекта о возврате валютной выручки

Издание отмечает, по данным Нацбанка, общие объемы невозврата валютной выручки из-за теневых схем продажи зерна и подсолнечника составляют примерно $4 млрд. Законопроект №8166 устанавливает новый механизм экспорта, при котором валютная выручка от продажи аграрной продукции будет гарантированно возвращаться в Украину, а не будет оседать на иностранных счетам.

"Сразу после публикации законопроекта на сайте Верховной Рады, УКАБ и Алекс Лисситса запустили кампанию против этой инициативы. По мнению Лисситсы, документ приведет к коллапсу экспорта, развяжет руки Нацбанка и создаст дополнительные финансовые обременения для аграриев. "Впрочем, его аргументы противоречивы. Лисситса возглавляет агрохолдинг ИМК, который скупает масличные и зерновые у фермеров. Возможно, часть этих соглашений оплачивается наличными. Поэтому за резкой критикой может скрываться вполне корыстный интерес", — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что УКАБ не предлагает внести изменения в законопроект, хотя законодатели готовы идти на компромисс с бизнесом, о чем говорил глава налогового комитета ВРУ Вадим Гетманцев. "Вместо этого глава агрохолдинга ИМК призывает Министерство АПК заблокировать проект, а с ним и саму попытку государства остановить утечку денег.

"На самом деле НБУ не сможет "замораживать" депозитные 15% и распоряжаться ими по собственному усмотрению, как предостерегает Лисситса. Законопроект не является дискриминационным, а направлен против недобродельных экспортеров, покупающих агропродукцию за наличные, продают, а выручку оставляют на зарубежных счетах и тем самым отмывают и выводят деньги из страны. Кроме того, закон не предусматривает ограничения объема экспорта зерновых и масличных культур в страны Европы. Эти утверждения манипулятивны, говорится в материале", — пишет издание.





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