Гендиректор агрохолдинга ИМК выступает против принятия закона о возврате валютной выручки

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Генеральный директор агрохолдинга ИМК и глава Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисситса, вероятно, критикует законопроект №8166 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и введении специальных экспортных процедур" из-за заинтересованности в дальнейшем существовании схем по выводу валютной выручки из Украины. Как сообщает издание "Комментарии", об этом говорится в материале издания Дело.
Алекс Лисситса против законопроекта о возврате валютной выручки
Издание отмечает, по данным Нацбанка, общие объемы невозврата валютной выручки из-за теневых схем продажи зерна и подсолнечника составляют примерно $4 млрд. Законопроект №8166 устанавливает новый механизм экспорта, при котором валютная выручка от продажи аграрной продукции будет гарантированно возвращаться в Украину, а не будет оседать на иностранных счетам.
Журналисты отмечают, что УКАБ не предлагает внести изменения в законопроект, хотя законодатели готовы идти на компромисс с бизнесом, о чем говорил глава налогового комитета ВРУ Вадим Гетманцев. "Вместо этого глава агрохолдинга ИМК призывает Министерство АПК заблокировать проект, а с ним и саму попытку государства остановить утечку денег.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости