Где ждать заморозков: прогноз по регионам Украины на эту неделю

На этой неделе Украину ожидает резкое похолодание с первыми заморозками. Как сообщает Украинский гидрометцентр, уже в четверг на погоду в стране начнет влиять антициклон. Это значит, что осадки прекратятся, но вместе с этим в большинстве областей начнется понижение температуры.

Погода в Украине

Сегодня небольшой дождь пройдет на севере, западе, в Винницкой и восточных областях. В других регионах существенных осадков не предвидится. Температура воздуха днем будет от +7° до +12°, а в южных и восточных областях столбики термометров поднимутся до +17°.

В середине недели, в среду и четверг, в юго-восточных регионах возможны небольшие дожди, тогда как в остальных областях будет сухо. С 16 октября начнутся заморозки на почве и в воздухе — в западных и северных областях ночью температура опустится до 0°...-5°. Эти заморозки продлятся несколько ночей, и 17-19 октября затронут не только западные регионы, но и центральные.

Синоптики предупреждают, что дневные температуры будут находиться в пределах +6°...+13°, однако в Закарпатье и на юге страны воздух прогреется до +15°.

"Перемещение холодных атмосферных фронтов обусловило дожди на большей части территории страны. Во многих областях суммарное количество осадков за декаду оказалось близким или больше нормы. В западных областях перемещение фронтов сопровождалось существенным снижением температуры воздуха и почвы. Одновременно в южных, центральных и восточных областях количество осадков в основном было незначительным, местами было почти сухо", — написали в Украинском гидрометцентре.

Читайте на портале "Комментарии" — Из урагана четвертой категории в Атлантическом океане образовался внетропический циклон Kirk, который сейчас направляется к европейскому побережью. По прогнозам синоптиков, он должен достичь Франции уже 9 октября. Возникает вопрос — повлияет ли он на погоду в Украине.