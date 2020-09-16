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Где в Украине заражаются коронавирусом чаще всего (карта)

В "лидерах" по темпу инфицирования - Киев, а также Львовская и Харьковская области, где коронавирусом заболел даже мэр

сегодня, 09:30
Автор:

Елена Волкова

После череды антирекордов, которыми едва ли не каждый день сентября коронавирус удивляет украинцев, сегодня COVID-19 вновь поднял планку. Как сообщает пресс-служба МОЗ на официальной странице в “Фейсбук”, за сутки заболело 2 958 человек, что на 53 больше, нежели днем ранее.

Где в Украине заражаются коронавирусом чаще всего (карта)

Так, согласно официальной статистике, в Украине COVID-19 подтвердился у 162 660 человек. Увы, 3340 украинцев скончались в результате осложнений. И если в предыдущие сутки скончалось 53 человека, сегодня данная цифра достигла 76 жертв. Тем временем 72 324 человека выздоровели. В "лидерах" по темпу инфицирования - Киев, а также Львовская и Харьковская области, где, к слову, коронавирусом заболел даже мэр.


Ранее "Комментарии" сообщали, что жителей разных уголков Земли в нынешнем году объединила общая проблема – пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения. И если одним пришлось просто привыкать к удаленной работе, то другим – еще и совмещать работу из дому с воспитанием детей, которых тоже отправили на карантин. На фоне этих событий очень актуальной стала проблема эмоционального выгорания.


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