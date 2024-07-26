Где в Украине дорожать и дешево снимать квартиру

Рынок недвижимости Украины продолжает удивлять неожиданными поворотами. По последним данным ЛУН Статистики Ужгород неожиданно вырвался вперед, став самым дорогим городом для аренды жилья, опередив даже Киев. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Ужгороде превысила 17 000 гривен, что делает его привлекательным, но дорогостоящим вариантом для тех, кто ищет новое место жительства.

Аренда жилья. Эксперты назвали пять самых дорогих городов

Ужгород – новый лидер, Киев – на третьем месте

Согласно анализу ЛУН, запрос "Хочу переехать в другой город, но не знаю какой и как выбрать" стал самым популярным за последние 2,5 года. В ответ ЛУН составил рейтинг ТОП-5 городов с самой дорогой арендой и определил наиболее бюджетные областные центры. Львов занимает второе место со средней стоимостью однокомнатной квартиры 16 500 грн., а Киев – третье с 15 000 грн.

Бюджетные варианты и неожиданные аутсайдеры

Среди городов с относительно доступной арендой жилья выделяются Черновцы (12300 грн), Ивано-Франковск, Кропивницкий, Полтава и Ровно (12000 грн). Винница и Днепр предлагают схожие цены – 11 500 и 11 000 грн соответственно. Еще более бюджетные варианты можно найти в Черкассах (10 000 грн.), Хмельницком (9 500 грн.) и Тернополе (9 400 грн.).

Неожиданно, ранее считавшаяся дорогим городом Одесса опустилась на 14 место в рейтинге. Аренда однокомнатной квартиры здесь стоит в среднем 7000 грн.





Война и цены на недвижимость

Наиболее доступные варианты аренды можно найти в городах, наиболее пострадавших от войны: Харькове и Херсоне. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в этих городах составляет всего 4000 грн. Приближенность к прифронтовым зонам и потенциальная опасность оказывают непосредственное влияние на цены на недвижимость.

Эксперты объясняют резкий скачок цен в некоторых городах несколькими факторами: ростом спроса на аренду из-за внутренней миграции, ограниченным предложением на рынке и общей инфляцией.