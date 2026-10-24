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Где США хотят продолжить переговоры Украины и России: названы два возможные места встречи

Новый раунд трехсторонних переговоров может состояться уже через несколько недель

24 октября 2026, 11:00
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Кравцев Сергей

Следующий этап переговоров между представителями США, Украины и России может пройти в Абу-Даби или Швейцарии. Такие варианты рассматриваются американской стороной, сообщает Sky News со ссылкой на источники в правительстве Соединенных Штатов.

Где США хотят продолжить переговоры Украины и России: названы два возможные места встречи

Переговоры. Фото: из открытых источников

По словам американского чиновника, новую встречу могут организовать "через пару недель". При этом окончательное место проведения переговоров пока не определено, а конкретные сроки могут зависеть от дальнейших консультаций между участниками процесса.

В Вашингтоне рассматривают предстоящие контакты как часть более широких дипломатических усилий, направленных на продвижение переговорного процесса. Одна из главных задач – создать условия для возможной встречи на высоком уровне, которая могла бы придать дополнительный импульс обсуждению путей завершения войны.

Однако, как подчеркнул представитель американской стороны, до такого формата еще необходимо проделать значительный объем подготовительной работы. Предстоящие переговоры должны помочь определить, насколько позиции участников позволяют двигаться дальше и какие вопросы требуют дополнительного согласования.

Выбор между Абу-Даби и Швейцарией показывает, что стороны рассматривают несколько возможных площадок для продолжения диалога. При этом сам факт подготовки новой встречи еще не означает, что участникам удалось приблизиться к окончательному соглашению.

Ключевым препятствием остаются разногласия по условиям прекращения войны и будущим договоренностям в сфере безопасности. Поэтому ближайший раунд может стать важным этапом проверки готовности сторон продолжать дипломатические контакты.

Пока неизвестно, приведут ли эти консультации к встрече руководителей государств. Однако в США, судя по заявлениям источника, рассчитывают, что дальнейшие переговоры помогут постепенно подготовить основу для контактов на более высоком политическом уровне.

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Источник: https://news.sky.com/
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