Де США хочуть продовжити переговори України та Росії: названо два можливі місця зустрічі

Наступний етап переговорів між представниками США, України та Росії може пройти в Абу-Дабі чи Швейцарії. Такі варіанти розглядаються американською стороною, повідомляє Sky News із посиланням на джерела в уряді Сполучених Штатів.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

За словами американського чиновника, нову зустріч можуть організувати "через кілька тижнів". При цьому остаточне місце проведення переговорів поки що не визначене, а конкретні терміни можуть залежати від подальших консультацій між учасниками процесу.

У Вашингтоні розглядають майбутні контакти як частину ширших дипломатичних зусиль, спрямованих на просування переговорного процесу. Одне з головних завдань – створити умови для можливої зустрічі на високому рівні, яка могла б надати додаткового імпульсу обговоренню шляхів завершення війни.

Однак, як наголосив представник американської сторони, до такого формату ще необхідно зробити значний обсяг підготовчої роботи. Майбутні переговори повинні допомогти визначити, наскільки позиції учасників дозволяють рухатися далі та які питання потребують додаткового узгодження.

Вибір між Абу-Дабі та Швейцарією показує, що сторони розглядають кілька можливих майданчиків для продовження діалогу. При цьому сам факт підготовки нової зустрічі ще не означає, що учасникам вдалося наблизитись до остаточної угоди.

Ключовою перешкодою залишаються розбіжності щодо умов припинення війни та майбутніх домовленостей у сфері безпеки. Тому найближчий раунд може стати важливим етапом перевірки готовності сторін продовжувати дипломатичні контакти.

Поки що невідомо, чи приведуть ці консультації до зустрічі керівників держав. Однак у США, судячи з заяв джерела, розраховують, що подальші переговори допоможуть поступово підготувати основу для контактів на вищому політичному рівні.

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