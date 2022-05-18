Где нельзя хранить деньги, чтобы не привлечь в дом безденежье

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Светлана Шкурупий
Деньги
обладают особой энергетикой, которая может их как притягивать, так и
отталкивать, а еще купюры любят, когда о них "заботятся". Но не мало
важным является и место, в котором вы храните свои сбережения. Эксперты назвали
неблагоприятные для денег "тайники".
Хранение денег в доме (фото из открытых источников)
Стеклянные баночки
Многие
люди хранят средства в баночках, но это не самое хорошее для них место, потому
что оно перекрывает финансовый поток. Деньги находятся в закрытой емкости и не
могут "дышать", поэтому теряют свою силу. А если купюры еще и
помятые, тога они могут притягивать негативную энергетику.
У входной двери
Уберите
свои сокровища подальше от входной двери. Эксперты говорят, что если их хранить
в подобном месте, то они быстро будут "уходить" из вашего дома.
В некоторых книгах
Это
весьма популярный тайник. Но как оказалось, не во всех книгах можно хранить
деньги. Если хотите увеличить свой финансовый поток, то держите сбережения в
добрых и положительных книгах, а вот ужасы и драматические романы для такого не
подходят.
Под матрасом
Еще
одно распространенное место для хранения денег. Но матрас — место ля отдыха, а
не для приумножения своих финансов. Спрятанные там деньги будут просто лежать,
а поэтому улучшение финансового состояние в вашем доме вряд ли произойдет.
Кроме
того, не рекомендуется хранить купюры в свернутом виде, а также не
перематывайте их туго и не держите в тесноте.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, если же вы не доверяете банкам и
предпочитаете хранить свои "сокровища" дома, тогда предлагаем
несколько вариантов надежных тайников.
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