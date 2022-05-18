Где нельзя хранить деньги, чтобы не привлечь в дом безденежье

Деньги обладают особой энергетикой, которая может их как притягивать, так и отталкивать, а еще купюры любят, когда о них "заботятся". Но не мало важным является и место, в котором вы храните свои сбережения. Эксперты назвали неблагоприятные для денег "тайники".

Хранение денег в доме (фото из открытых источников)

Стеклянные баночки

Многие люди хранят средства в баночках, но это не самое хорошее для них место, потому что оно перекрывает финансовый поток. Деньги находятся в закрытой емкости и не могут "дышать", поэтому теряют свою силу. А если купюры еще и помятые, тога они могут притягивать негативную энергетику.

У входной двери

Уберите свои сокровища подальше от входной двери. Эксперты говорят, что если их хранить в подобном месте, то они быстро будут "уходить" из вашего дома.

В некоторых книгах

Это весьма популярный тайник. Но как оказалось, не во всех книгах можно хранить деньги. Если хотите увеличить свой финансовый поток, то держите сбережения в добрых и положительных книгах, а вот ужасы и драматические романы для такого не подходят.

Под матрасом

Еще одно распространенное место для хранения денег. Но матрас — место ля отдыха, а не для приумножения своих финансов. Спрятанные там деньги будут просто лежать, а поэтому улучшение финансового состояние в вашем доме вряд ли произойдет.

Кроме того, не рекомендуется хранить купюры в свернутом виде, а также не перематывайте их туго и не держите в тесноте.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если же вы не доверяете банкам и предпочитаете хранить свои "сокровища" дома, тогда предлагаем несколько вариантов надежных тайников.

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