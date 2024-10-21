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Где больше всего украинцев объявляют себя банкротами: статистика и причины

За последние 4 месяца количество украинцев, объявляющих себя банкротами, почти удвоилось

сегодня, 12:04
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Черновалова Кристина

За последние четыре месяца количество украинцев, объявивших себя банкротами, резко возросло. По данным Верховного суда, с начала лета открыто 651 дело о банкротстве, уже превышающее количество дел за весь прошлый год. Об этом сообщает "Опендатабот".

Где больше всего украинцев объявляют себя банкротами: статистика и причины

Количество банкротств в Украине почти удвоилось за последние 4 месяца

Больше банкротов в возрасте от 25 до 45 лет — таких 64%. Люди старше 45 лет составляют еще почти 29%. Также статистика показывает, что количество банкротств почти равномерно распределено между женщинами (51%) и мужчинами (48%).

Где больше всего украинцев объявляют себя банкротами: статистика и причины - фото 2

Столица лидирует по количеству открытых дел: в Киеве зарегистрировано 95 случаев банкротства, что составляет 15% от общего количества по стране. За Киевом следуют Киевская область (58 дел) и Днепропетровщина (53 дела).

Где больше всего украинцев объявляют себя банкротами: статистика и причины - фото 3

Эксперты объясняют, что резкое увеличение количества банкротств может быть следствием того, что в течение некоторого времени люди откладывали решение своих финансовых проблем. Как отмечает арбитражный управляющий Денис Лихопек, в первые месяцы полномасштабной войны многие украинцы имели другие приоритеты, сосредоточенные на выживании, а не на погашении долгов.

Дополнительно повлияла ситуация с мораторием на взыскание долгов, действовавшего более года. После его отмены исполнители активизировались и начали напоминать должникам об их финансовых обязательствах, что и подтолкнуло многих людей к банкротству.

Процедура банкротства для физлиц в Украине действует с 2019 года. Она позволяет людям, которые не могут выплатить свои долги, пройти юридическую процедуру и таким образом получить возможность освободиться от финансовых обязательств.



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Источник: https://opendatabot.ua/analytics/people-bankrupts-2024-10
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