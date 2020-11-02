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ГБР запросило международную помощь касательно Порошенко

В поле внимания ГБР попали оффшорные компании, якобы принадлежащие Порошенко

сегодня, 13:12
Автор:

Сергей Медведев

Сотрудники ГБР расследуют деятельность кипрских и панамских фирм, которые якобы принадлежат Петру Порошенко. В рамках следствия правоохранители решили обратиться за международной правовой помощью. Об этом сообщает официальный сайт Государственного бюро расследований.

ГБР запросило международную помощь касательно Порошенко

"Следователи Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по факту совершения пятым президентом Украины в 2014 году умышленных действий, направленных на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских островов", — заявил и.о. директора ГБР Алексей  Сухачев.

Согласно информации правоохранителей,  указанные действия были совершены с помощью кипрской и панамской юридических фирм, а соответствующая компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах. При этом, единственным ее бенефициарным владельцем указан  лично пятый президент Украины.

Следователи усмотрели в подобных действиях признаки отмывания доходов и решили обратиться с международными запросами в компетентные органы Британских Виргинских островов, Республики Панама и Республики Кипр.

Как сообщал портал "Комментарии", Служба безопасности Украины во главе с Иваном Бакановым открыла 15 новых уголовных производств в отношении пятого президента Петра Порошенко. 


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