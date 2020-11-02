ГБР запросило международную помощь касательно Порошенко

Сотрудники ГБР расследуют деятельность кипрских и панамских фирм, которые якобы принадлежат Петру Порошенко. В рамках следствия правоохранители решили обратиться за международной правовой помощью. Об этом сообщает официальный сайт Государственного бюро расследований.

"Следователи Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по факту совершения пятым президентом Украины в 2014 году умышленных действий, направленных на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских островов", — заявил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

Согласно информации правоохранителей, указанные действия были совершены с помощью кипрской и панамской юридических фирм, а соответствующая компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах. При этом, единственным ее бенефициарным владельцем указан лично пятый президент Украины.

Следователи усмотрели в подобных действиях признаки отмывания доходов и решили обратиться с международными запросами в компетентные органы Британских Виргинских островов, Республики Панама и Республики Кипр.

Как сообщал портал "Комментарии", Служба безопасности Украины во главе с Иваном Бакановым открыла 15 новых уголовных производств в отношении пятого президента Петра Порошенко.

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