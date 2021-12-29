В ГБР рассказали о причинах обысков в окружении Порошенка

В отношении экс-президента нашей страны Петра Порошенко представителями ГБР расследуется уголовное производство по так называемому "угольному делу". Сегодня работники этого правоохранительного ведомства проводили обыски, имея целью поиск вещей или документы, важные для производства. Об этом сообщает РБК-Украина, обнародуя данные пресс-службы ГБР.

Петр Порошенко (фото из открытых источников)

В частности, упоминавшиеся мероприятия были осуществлены при производстве дела по преступным схемам поставки угля с территорий "ЛНР/ДНР".

По информации Государственного бюро расследований, производство возбуждено по нескольким статьям: это – ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 УК – финансирование терроризма; ч. 1 ст. 111 УК – государственная измена; и – ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса – создание террористической организации.

По сообщению пресс-службы правоохранительного ведомства, в рамках данного уголовного производства объявлено подозрение двум нардепам. Среди них – экс президент Украины, экс-министр энергетики и угольной промышленности и одно гражданское лицо.

Что касается обысков, то они проводились по месту хранения вещей или документов, которые имеют значение для данного расследования.

В Государственном бюро расследований заявляют, что действуют в пределах, определенных законодательством, и проведенные обыски были произведены с целью "обнаружения и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений и отыскания орудий совершения уголовных правонарушений".

Как рассказал руководитель центрального штаба политической силы "Европейская солидарность" Александр Турчинов, обыски были проведены у помощника пятого президента, дипломата Юрия Онищенко, экс-парламентария Сергея Березенко и других представителей этой политической силы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Порошенко дал интервью в Польше.

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