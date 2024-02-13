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ГБР изменяло квалификацию по делу Гринкевича, но не разглашает этот факт (ДОКУМЕНТ)

В Государственном бюро расследований пытаются публично не признавать изменения квалификации по делу Гринкевича

сегодня, 16:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Государственное бюро расследований 16 января 2023 г. изменило квалификацию по делу по подозрению Игоря Гринкевича, которая касается выполнения его компаниями заказа Минобороны на поставку военной формы. Об этом свидетельствует соответствующее постановление следователя ГБР. В то же время, в Государственном бюро расследований сейчас пытаются этого публично не признавать.

ГБР изменяло квалификацию по делу Гринкевича, но не разглашает этот факт (ДОКУМЕНТ)

ГБР

"Так, 12 февраля, ГБР в собственном телеграмм распространило заявление следующего содержания: "Государственное бюро расследований подчеркивает, что квалификация преступлений, совершенных участниками преступной организации под руководством львовского бизнесмена, с момента уведомления о подозрении не изменялась. Подозрения были сообщены28 лицам в создании и участии в преступной организации и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах, преступной организацией (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 УК Украины)".

Между тем, как говорится в постановлении следственного ГБР, опубликованном в сети Интернет, изменение квалификации по "делу Гринкевича" все же имело место. Случилось это 16 января.

"Возникла необходимость в переквалификации уголовного правонарушения, расследуемого в уголовном производстве №62023000000000876 по ч. 5 ст. 191 УК Украины по ч. 5 190 УК Украины", — говорится в документе.

ГБР изменяло квалификацию по делу Гринкевича, но не разглашает этот факт (ДОКУМЕНТ) - фото 2

Таким образом статью о хищении средств и присвоении имущества заменили мошенничеством.

Адвокаты, реагируя на такие изменения, отметили, что ГБР пришлось изменить квалификацию из-за отсутствия доказательств вины фигурантов в хищении средств, ведь МОУ не производило в адрес компаний Гринкевичей никаких авансовых платежей, платя за товар исключительно уже после его отгрузки.

Интересно, что в ГБР, информируя о якобы отсутствии изменений в квалификации производства Игоря Гринкевича, заявили, что это якобы СМИ подали неправильную информацию и ввели общество в заблуждение.



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Источник: https://glavcom.ua/country/incidents/neochikuvanij-povorot-u-spravi-hrinkevichiv-dbr-zminilo-kvalifikatsiju-985012.html
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