ГБР изменяло квалификацию по делу Гринкевича, но не разглашает этот факт (ДОКУМЕНТ)

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Кравцев Сергей
Государственное бюро расследований 16 января 2023 г. изменило квалификацию по делу по подозрению Игоря Гринкевича, которая касается выполнения его компаниями заказа Минобороны на поставку военной формы. Об этом свидетельствует соответствующее постановление следователя ГБР. В то же время, в Государственном бюро расследований сейчас пытаются этого публично не признавать.
ГБР
Между тем, как говорится в постановлении следственного ГБР, опубликованном в сети Интернет, изменение квалификации по "делу Гринкевича" все же имело место. Случилось это 16 января.
Таким образом статью о хищении средств и присвоении имущества заменили мошенничеством.
Адвокаты, реагируя на такие изменения, отметили, что ГБР пришлось изменить квалификацию из-за отсутствия доказательств вины фигурантов в хищении средств, ведь МОУ не производило в адрес компаний Гринкевичей никаких авансовых платежей, платя за товар исключительно уже после его отгрузки.
Интересно, что в ГБР, информируя о якобы отсутствии изменений в квалификации производства Игоря Гринкевича, заявили, что это якобы СМИ подали неправильную информацию и ввели общество в заблуждение.
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