"Газпром" остановил транзит газа через Украину в Венгрию: что происходит

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Хмільовська Інна
В пятницу, 1 октября, российский "Газпром" с 7:00 утра остановил транзит газа через Украину в направлении Венгрии. Об этом сообщили в пресс-служба "Оператора ГТС Украины".
Газпром, фото с открытых источников
Как отмечается, заявки на транзит газа не поступили несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год — с 1 октября 2021 до 30 сентября 2022 — в размере 24,6 млн куб. м в сутки.
Также в сообщении сказано, что украинский маршрут — экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию, о чем свидетельствуют объемы торговли между компаниями двух стран за последние годы.
Кроме этого, Макогон призвал остановить усиление доминирования "Газпрома" и использование им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне потрясающего роста цен на газ в Европе.
Ранее портал "Комментарии" писал о скандальном контракте Венгрии с "Газпромом": к чему приведет Украину-венгерский конфликт.
Венгрия, в свою очередь, жестко отреагировала на критику. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела государства. Стороны обменялись вызовами послов друг друга во внешнеполитические ведомства.
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Обсуждения
Новости
Сташинский
сегодня, 10:35
Ранее Украина получала российский газ по виртуальному реверсу из Венгрии. Теперь туда транзита нет. Значит и реверса быть не может. Как сейчас будут объяснять "нерабам" откуда Украина получает газ?