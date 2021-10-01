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"Газпром" остановил транзит газа через Украину в Венгрию: что происходит

Заявки на транзит газа не поступили несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год

сегодня, 10:30
Автор:

Хмільовська Інна

В пятницу, 1 октября, российский "Газпром" с 7:00 утра остановил транзит газа через Украину в направлении Венгрии. Об этом сообщили в пресс-служба "Оператора ГТС Украины".

"Газпром" остановил транзит газа через Украину в Венгрию: что происходит

Газпром, фото с открытых источников

Как отмечается, заявки на транзит газа не поступили несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год — с 1 октября 2021 до 30 сентября 2022 — в размере 24,6 млн куб. м в сутки.

"Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств. Монополизация газовых маршрутов "Газпромом", которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос о основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС — конкурентности и прозрачности", — заявил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Также в сообщении сказано, что украинский маршрут — экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию, о чем свидетельствуют объемы торговли между компаниями двух стран за последние годы.

Кроме этого, Макогон призвал остановить усиление доминирования "Газпрома" и использование им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне потрясающего роста цен на газ в Европе. 

Ранее портал "Комментарии" писал о скандальном контракте Венгрии с "Газпромом": к чему приведет Украину-венгерский конфликт. 

Венгрия, в свою очередь, жестко отреагировала на критику. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела государства. Стороны обменялись вызовами послов друг друга во внешнеполитические ведомства.

Также издание информировало о скандальном контракте Венгрии с "Газпромом": что будет с транзитом газа в Украине. Венгрия подписала долгосрочный контракт с российской компанией "Газпром" на поставку газа в обход Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обещает, что Украина ответит на этот удар. Украине, по словам Тараса Березовца, нужно готовиться к практически полному прекращению транзита российского газа через свою территорию. Это неизбежное следствие тех изменений, которые происходят в США, в странах ЕС последние полгода.



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Источник: https://tsoua.com/news/gazprom-prypynyv-tranzyt-pryrodnogo-gazu-v-ugorshhynu-terytoriyeyu-ukrayiny/
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Обсуждения

Сташинский

сегодня, 10:35

Ранее Украина получала российский газ по виртуальному реверсу из Венгрии. Теперь туда транзита нет. Значит и реверса быть не может. Как сейчас будут объяснять "нерабам" откуда Украина получает газ?

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