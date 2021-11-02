Газовые хранилища в Украине заполнены, но реверс нужен, - Ольга Зеркаль

Газпром может не качать газ через Украину, фото из открытых источников

На телепередаче "Свобода слова на ICTV" Елена Зеркаль, которая входит в рабочую группу по наработке предложений по отдельным угрозам в сфере безопасности и энергетике, рассказала о ситуации с газом в Украине и Европе.

"Меня напрягает не то, что они могут перестать прокачивать газ через Украину, а то как они наращивают свое миллиардное состояние благодаря цене на газ. Мы не обращаем внимание на определенную последовательность действий, связанную с ростом цен на газ на международных рынках, и агрессивностью политики Путина. Европа и мы сейчас в таком положении, что не только являемся заложниками, а мы в позиции, когда нами манипулируют. Вся эта история с манипуляциями началась после встречи Байден-Путин", – говорит Зеркаль .

Член рабочей группы объяснила, что на самом деле произошло после этой встречи двух политиков. Во-первых, Владимир Путин воспользовался тем, что Байден занял позицию не желания портить отношения с Германией и Европой и хотел построить новую эру отношений с Россией.

Во-вторых, в отношении Северного потока не были применены санкции и это фактически поставило Россию в ситуацию "хулигана", который ведет себя как ему вздумается. Также она добавила, что ситуация за последние два дня показывает, что "Газпрому" безразлично, какова ситуация на европейском рынке с газом. Сейчас эта компания не поставляет даже зарезервированные объемы, они поставляют меньше половины зарезервированного объема газа по украинскому маршруту.

Кроме того, "Газпром" перестал поставлять газ через Польшу, в Восточной Европе вышел из строя газопровод, построенный в Сербии, поэтому газ не идет ни в Сербию, ни в Венгрию.

С другой стороны, в Евросоюзе хило отреагировали на рост цен, не договорились как создать общий резерв. Такая реакция только увеличивает "аппетиты" "Газпрома".

"Такая вялая реакция в Евросоюзе, потому что в Германии правительство только формируется. Во Франции тоже готовятся к выборам. Никто из них не хочет брать на себя ответственность за переговоры с РФ. У них нет единого лидера. 50 лет, по словам министра Альтмайера, в Европе рассчитывали на "Газпром" как на надежного поставщика. Все думали, что Россия будет вести себя вежливо, но она не ведет себя вежливо. Еще летом советник Байдена, рассказывал, что этой зимой не будет никакого кризиса. Но Путин сделал совсем наоборот и начал поднимать ставки", – уточнила Зеркаль.

Россия сейчас ни от кого не зависит, у нее газа больше, чем достаточно, газовые хранилища наполнены более, чем на 90%. Начать транспортировку газа она может в Германию, если там выполнят ее условия.

Украина же, в свою очередь, предложила скидку на прокачку газа. Была разработана концепция, комплекс мер, как ответ на этот кризис с газом. Даже предлагала хранить газ, создать специальный фонд, гарантирующий наличие газа в газопроводе. Однако в России сделали вид, что не услышали предложение, потому что это не вписывается в их игру, убеждена дипломат.

Украине положение лучше, чем в Европе с газом, а газа в хранилищах достаточно для зимы. Однако нужно, что газ шел по реверсному пути. А это зависит от физического нахождения газа в трубе. Со своей стороны "Газпром" может не поставлять. Поэтому это проблема для украинцев, как и для Европы, которой не хватает газа. Ведь там хранилища "Газпрома" заполнены на 22-25%.

Также Зеркаль подчеркнула, что в

Напомним, что нынешний контракт Украины с "Газпромом" истекает в 2024 году. А по словам Юрия Витренко, главы "Нафтогаза" за этот год Россия вдвое уменьшила прокачку газа по Украине.

Портал "Комментарии" сообщал , "Газпром" снова сократил объемы транзита газа через Украину.

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