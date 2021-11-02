Газовые хранилища в Украине заполнены, но реверс нужен, - Ольга Зеркаль

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Козлова Альбіна
Газпром может не качать газ через Украину, фото из открытых источников
На телепередаче "Свобода слова на ICTV" Елена Зеркаль, которая входит в рабочую группу по наработке предложений по отдельным угрозам в сфере безопасности и энергетике, рассказала о ситуации с газом в Украине и Европе.
Член рабочей группы объяснила, что на самом деле произошло после этой встречи двух политиков. Во-первых, Владимир Путин воспользовался тем, что Байден занял позицию не желания портить отношения с Германией и Европой и хотел построить новую эру отношений с Россией.
Во-вторых, в отношении Северного потока не были применены санкции и это фактически поставило Россию в ситуацию "хулигана", который ведет себя как ему вздумается. Также она добавила, что ситуация за последние два дня показывает, что "Газпрому" безразлично, какова ситуация на европейском рынке с газом. Сейчас эта компания не поставляет даже зарезервированные объемы, они поставляют меньше половины зарезервированного объема газа по украинскому маршруту.
Кроме того, "Газпром" перестал поставлять газ через Польшу, в Восточной Европе вышел из строя газопровод, построенный в Сербии, поэтому газ не идет ни в Сербию, ни в Венгрию.
С другой стороны, в Евросоюзе хило отреагировали на рост цен, не договорились как создать общий резерв. Такая реакция только увеличивает "аппетиты" "Газпрома".
Россия сейчас ни от кого не зависит, у нее газа больше, чем достаточно, газовые хранилища наполнены более, чем на 90%. Начать транспортировку газа она может в Германию, если там выполнят ее условия.
Украина же, в свою очередь, предложила скидку на прокачку газа. Была разработана концепция, комплекс мер, как ответ на этот кризис с газом. Даже предлагала хранить газ, создать специальный фонд, гарантирующий наличие газа в газопроводе. Однако в России сделали вид, что не услышали предложение, потому что это не вписывается в их игру, убеждена дипломат.Также Зеркаль подчеркнула, что в Украине положение лучше, чем в Европе с газом, а газа в хранилищах достаточно для зимы. Однако нужно, что газ шел по реверсному пути. А это зависит от физического нахождения газа в трубе. Со своей стороны "Газпром" может не поставлять. Поэтому это проблема для украинцев, как и для Европы, которой не хватает газа. Ведь там хранилища "Газпрома" заполнены на 22-25%.
Напомним, что нынешний контракт Украины с "Газпромом" истекает в 2024 году. А по словам Юрия Витренко, главы "Нафтогаза" за этот год Россия вдвое уменьшила прокачку газа по Украине.
Портал "Комментарии" сообщал , "Газпром" снова сократил объемы транзита газа через Украину.
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