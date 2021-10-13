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Газа в хранилищах достаточно: что ответили в Офисе президента на ситуацию в областях

Кирилл Тимошенко успокаивает украинцев, отмечая, что газа достаточно

сегодня, 10:25
Автор:

Козлова Альбіна

На Западной Украине собираются комиссии ТЭБ и ЧС и обсуждают недостаток природного газа, который надо купить по непомерным ценам для социальной сферы. Чиновники опровергают фейки на эту тему. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко написал на своей странице в Facebook, что газа в хранилищах достаточно, а потому нет причины украинцам паниковать.

Газа в хранилищах достаточно: что ответили в Офисе президента на ситуацию в областях

Кирилл Тимошенко успокоил украинцев, фото из открытых источников

Также он добавил, что "цена на газ на рынке действительно зашкаливает", однако правительство не оставило области без помощи и установило специальную цену для больниц, детских садов и школ на уровне 16,8 грн / м куб. Тимошенко уточнил, что в 16 гривен 80 копеек включен налог на добавленную стоимость и цену транспортировки.

Чиновник добавил, что комиссии ТЭБ и ЧС в областях обсуждают, как преодолеть "технические моменты" и ускорить подписание договоров с "Нафтогазом" на поставку газа до 15 октября.

Между тем во Львовской и Хмельницкой областях сообщили о чрезвычайных ситуациях техногенного характера регионального уровня из-за нехватки газа для отопления учреждений и организаций, которые финансируются со стороны государства.

Как сообщал портал "Комментарии", на заседании комиссии ТЭБ и ЧС в Ивано-Франковске обсудили вопрос отсутствия газоснабжения, ведь по новой предложенной цене в 30 гривен суммы для оплаты отопительного сезона колоссальные.

Также мы писали, что в Закарпатской области лишь отметили, что Меморандум, который подписал Кабин, "Нафтогаз" и ОП о неувеличении цены на этот энергоноситель, не включает в этот перечень бюджетных учреждений, которые берут природный газ для отопления своих помещений.


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Источник: https://www.facebook.com/kirill.timoshenko/posts/4595200920523656
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