Газа в хранилищах достаточно: что ответили в Офисе президента на ситуацию в областях

На Западной Украине собираются комиссии ТЭБ и ЧС и обсуждают недостаток природного газа, который надо купить по непомерным ценам для социальной сферы. Чиновники опровергают фейки на эту тему. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко написал на своей странице в Facebook, что газа в хранилищах достаточно, а потому нет причины украинцам паниковать.

Кирилл Тимошенко успокоил украинцев, фото из открытых источников

Также он добавил, что "цена на газ на рынке действительно зашкаливает", однако правительство не оставило области без помощи и установило специальную цену для больниц, детских садов и школ на уровне 16,8 грн / м куб. Тимошенко уточнил, что в 16 гривен 80 копеек включен налог на добавленную стоимость и цену транспортировки.

Чиновник добавил, что комиссии ТЭБ и ЧС в областях обсуждают, как преодолеть "технические моменты" и ускорить подписание договоров с "Нафтогазом" на поставку газа до 15 октября.

Между тем во Львовской и Хмельницкой областях сообщили о чрезвычайных ситуациях техногенного характера регионального уровня из-за нехватки газа для отопления учреждений и организаций, которые финансируются со стороны государства.

Как сообщал портал "Комментарии", на заседании комиссии ТЭБ и ЧС в Ивано-Франковске обсудили вопрос отсутствия газоснабжения, ведь по новой предложенной цене в 30 гривен суммы для оплаты отопительного сезона колоссальные.

Также мы писали, что в Закарпатской области лишь отметили, что Меморандум, который подписал Кабин, "Нафтогаз" и ОП о неувеличении цены на этот энергоноситель, не включает в этот перечень бюджетных учреждений, которые берут природный газ для отопления своих помещений.

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