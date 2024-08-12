Газ для населения может подорожать вдвое: чем это обернется для каждого

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Как считает эксперт по социальной политике Андрей Павловский, в скором времени украинцев ждет повышение цены на газ с 8 до 15 гривен.
Газ
Он напомнил, что официальная цена на газ для населения Украины составляет 7,96 грн за кубометр, но председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев считает, что реальная рыночная цена составляет 15 грн.
При этом, говорит Павловский, Чернышев хитро ответил на вопрос, нужно ли платить народу 15 грн за газ: "Я этого не говорю. Но мы не должны поставлять энергию неуязвимым слоям населения по заниженной цене".
По его словам, из официальных источников известно, что себестоимость добычи газа в Украине не превышает 2000 грн. за 1000 куб. м. То есть, говорит эксперт, с учетом налогов и транспортировки конечная цена для потребителя должна составлять максимум 5000 грн. за 1000 куб. м.
"Себестоимость добычи украинского газа позволяет поставлять газ населению по 8 грн за куб. Повышение тарифа даже до 10 грн за куб создаст проблему неплатежей и отберет у людей последние деньги, которые должны пойти на продукты, обучение детей и лекарства!" – считает эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в "Нафтогазе" сообщили, что действительно сейчас население платит за газ не рыночную цену.
Новости