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Газ для населения может подорожать вдвое: чем это обернется для каждого

Есть мнение, что «Нафтогаз» вместе с Кабмином якобы готовится к повышению стоимости газа для населения

сегодня, 10:45
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Ткачик Олеся

Как считает эксперт по социальной политике Андрей Павловский, в скором времени украинцев ждет повышение цены на газ с 8 до 15 гривен.

Газ для населения может подорожать вдвое: чем это обернется для каждого

Газ

"Мало было повысить тариф на электричество почти вдвое – до 4,32 грн/кВт. Теперь надо ободрать украинцев еще раз", — отметил эксперт.

Он напомнил, что официальная цена на газ для населения Украины составляет 7,96 грн за кубометр, но председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев считает, что реальная рыночная цена составляет 15 грн.

При этом, говорит Павловский, Чернышев хитро ответил на вопрос, нужно ли платить народу 15 грн за газ: "Я этого не говорю. Но мы не должны поставлять энергию неуязвимым слоям населения по заниженной цене".

"Что такое "реальная рыночная цена" – секрет "Нефтегаза". Наверное, в него входят сотни миллионов премий, миллиарды зарплат и строительство солнечных электростанций. Нет, ну а что должен делать "Нафтогаз"? Конечно, не газом заниматься, а покупать солнечные панели и аккумуляторы", — отметил Павловский.

По его словам, из официальных источников известно, что себестоимость добычи газа в Украине не превышает 2000 грн. за 1000 куб. м. То есть, говорит эксперт, с учетом налогов и транспортировки конечная цена для потребителя должна составлять максимум 5000 грн. за 1000 куб. м.

"Но в "Нафтогазе" давят на жалость. Вроде бы низкий тариф сокращает возможности "Нафтогаза" платить дивиденды и налоги в государственный бюджет, снижает возможности Украины реализовывать социальные программы. Говорят скоро плачущий Шмигаль и Чернышев подпишут решение о повышении тарифа на газ с 8 до 15 грн за кубометр", — отметил Павловский и напомнил, что в начале войны президент Владимир Зеленский своим указом запретил во время войны цены на газ и коммунальные тарифы повышать.

"Себестоимость добычи украинского газа позволяет поставлять газ населению по 8 грн за куб. Повышение тарифа даже до 10 грн за куб создаст проблему неплатежей и отберет у людей последние деньги, которые должны пойти на продукты, обучение детей и лекарства!" – считает эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в "Нафтогазе" сообщили, что действительно сейчас население платит за газ не рыночную цену.




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Источник: https://www.facebook.com/pavlovskyi/posts/pfbid02sjk9q6iiamuzPkS4Lv8KHmK4wHn5YzbcokDQE5ckFBkUidBFMdz9Y1gXosxJu9Wtl
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