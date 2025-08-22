logo

Гарантии мира все ближе: соседняя с Украиной страна уже готовит свои военные базы
Гарантии мира все ближе: соседняя с Украиной страна уже готовит свои военные базы

Румыния готова играть ведущую роль в обеспечении гарантий безопасности Украине

22 августа 2025, 11:02
Румыния может стать ключом к гарантиям безопасности Украины. Страна готова предоставить свои военные базы союзникам по НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил премьер-министр Румынии Илие Боложан.

Гарантии мира все ближе: соседняя с Украиной страна уже готовит свои военные базы

Военная база в Румынии. Фото: из открытых источников

Премьер-министр подчеркнул, что Румыния не будет направлять войска на территорию Украины, но готова предоставлять свои базы для нужд союзников, включая США.

По словам чиновника, с румынских аэродромов уже ведут воздушное патрулирование, там проходят совместные учения с НАТО.

В Министерстве обороны страны подчеркнули, что страна будет участвовать во всех решениях союзников по гарантиям безопасности для Украины, а ее авиационная инфраструктура является ключевым элементом восточного фланга НАТО.

Ранее британская газета The Times сообщила, что европейские страны призывают США разместить в Румынии истребители F-35 в рамках гарантий безопасности для Украины.

Сейчас же там строят крупнейшую авиабазу НАТО в Европе, которая должна, по замыслу союзников, сдерживать Россию.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне активизации переговорного кейса параллельно вновь стала актуальной тема гарантий безопасности для Украины. Так, издание Reuters со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что военные планировщики США и НАТО уже начали нарабатывать несколько вариантов гарантий безопасности для Украины после завершения войны. Почему Украине очень важно получить надежные гарантии безопасности не только от Европы, но и от США? Может ли решительность партнеров Киева в том, чтобы предоставить надежные гарантии безопасности Украине в конце концов повлиять на РФ, сделать ее более сговорчивой и склонной к компромиссам? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.




Источник: https://www.caleaeuropeana.ro/ilie-bolojan-punerea-bazelor-militare-la-dispozitia-aliatilor-nato-aportul-romaniei-la-o-pace-durabila-in-ucraina/
