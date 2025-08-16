logo

BTC/USD

117462

ETH/USD

4395.95

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Гарантии безопасности Украине по аналогу "5 статьи НАТО": в Раде отреагировали на идею
commentss НОВОСТИ Все новости

Гарантии безопасности Украине по аналогу "5 статьи НАТО": в Раде отреагировали на идею

В Раде намекнули на "Будапештский меморандум", реагируя на информацию о том, что Трамп и Путин согласовали гарантии безопасности для Украины, схожие с 5 статьей НАТО

16 августа 2025, 15:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Гарантии безопасности Украине, аналогичные 5 статье НАТО, не дадут Украине реальной защиты, а будут напоминать "Будапештский меморандум-2". Такое мнение в своем Telegram-канале высказал нардеп от "Слуги народа", член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский.

Гарантии безопасности Украине по аналогу "5 статьи НАТО": в Раде отреагировали на идею

Гарантии безопасности для Украины. Фото: из открытых источников

"5-я статья Устава НАТО, аналог которой начали обсуждать в качестве гарантий Украине, — это о том, что в случае нападения на страну Альянса остальные страны обязаны оказать ей помощь. Военную, политическую, экономическую и т. д. Но каждая страна сама решает, какую именно", — написал политик.

Максим Бужанский добавил, что помощь предоставляется совместно с другими государствами-членами НАТО. Она необязательно носит военный характер и зависит от материальных ресурсов каждой страны. Поэтому каждое государство из числа членов Альянса самостоятельно решает, какой вклад ему внести. Каждая страна консультируется с другими государствами-членами, принимая во внимание то, что конечной целью является "восстановление и поддержание безопасности Североатлантического региона".

"Это ни о чем, Будапештский меморандум-2. Проще и безопаснее признать, что никаких гарантий не существует в принципе, и рассчитывать только на себя, а любая помощь — дополнительный бонус", — высказался политик.

Отметим, ранее ряд СМИ, ссылаясь на собственные источники сообщали, что США предлагали Украине аналог "5 статьи НАТО" в качестве гарантий безопасности в случае подписания мирного соглашения с Россией. Президент США Дональд Трамп поднял этот вопрос на встрече с правителем России Владимиром Путиным в Анкоридже.

С американской стороны было озвучено предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно вероятных гарантий безопасности, которые может поддержать Вашингтон. Одной из таких гарантий могут стать обязательства, похожие на "5 статью договора о НАТО", но эта гарантия не будет предоставляться непосредственно от НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Зеленского отреагировали на слухи о "воздушном перемирии".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MaxBuzhanskiy/19105
Теги:

Новости

Все новости