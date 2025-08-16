Гарантии безопасности Украине по аналогу "5 статьи НАТО": в Раде отреагировали на идею

Гарантии безопасности Украине, аналогичные 5 статье НАТО, не дадут Украине реальной защиты, а будут напоминать "Будапештский меморандум-2". Такое мнение в своем Telegram-канале высказал нардеп от "Слуги народа", член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский.

Гарантии безопасности для Украины. Фото: из открытых источников

"5-я статья Устава НАТО, аналог которой начали обсуждать в качестве гарантий Украине, — это о том, что в случае нападения на страну Альянса остальные страны обязаны оказать ей помощь. Военную, политическую, экономическую и т. д. Но каждая страна сама решает, какую именно", — написал политик.

Максим Бужанский добавил, что помощь предоставляется совместно с другими государствами-членами НАТО. Она необязательно носит военный характер и зависит от материальных ресурсов каждой страны. Поэтому каждое государство из числа членов Альянса самостоятельно решает, какой вклад ему внести. Каждая страна консультируется с другими государствами-членами, принимая во внимание то, что конечной целью является "восстановление и поддержание безопасности Североатлантического региона".

"Это ни о чем, Будапештский меморандум-2. Проще и безопаснее признать, что никаких гарантий не существует в принципе, и рассчитывать только на себя, а любая помощь — дополнительный бонус", — высказался политик.

Отметим, ранее ряд СМИ, ссылаясь на собственные источники сообщали, что США предлагали Украине аналог "5 статьи НАТО" в качестве гарантий безопасности в случае подписания мирного соглашения с Россией. Президент США Дональд Трамп поднял этот вопрос на встрече с правителем России Владимиром Путиным в Анкоридже.

С американской стороны было озвучено предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно вероятных гарантий безопасности, которые может поддержать Вашингтон. Одной из таких гарантий могут стать обязательства, похожие на "5 статью договора о НАТО", но эта гарантия не будет предоставляться непосредственно от НАТО.

